App Store'da bir uygulamanın, kullanıcıların parmak izini uygulama içi kullanım esnasında ödeme işlemi için izinsiz kullanarak, kullanıcıları dolandırdığı ortaya çıktı.

App Store, bünyesinde barındırdığı uygulamaların güvenliğinden de sorumlu ve hatta Apple'ın App Store le ilgili en büyük kozu 'kullanıcıların gizliliği ve güvenliği'. Ancak belli ki App Store bu konuda yeterince titiz davranmıyor çünkü zaman zaman kullanıcıları zor durumda bırakan uygulamalar oluyor.

Gelen son haber ise uygulama içi satın alma yolu ile kullanıcıları mağdur eden bir uygulamaya dair. Heart Rate Measurement isimli bir kalp ritmi ölçüm uygulaması, kullanıcılara Touch ID kullanarak parmak ucundan kalp atış hızı ölçmeyi vadediyor. Ancak işin iç yüzü hiç de böyle değil. Kullanım esnasında uygulama ekranı kararıyor ve Touch ID kullanarak, kişiye fark ettirmeden 89.99 dolarlık bir ödeme alıyor.

Benzer uygulamaların App Store'da çok farklı çeşitlerde bolca bulunduğunu düşünürsek, Apple'ın özellikle uygulama içi satın alma konusunda ciddi güncellemeler yapması ve kullanıcıları mağdur etmemek adına uygulamaları daha sıkı denetlemesi gerekiyor gibi görünüyor. Uygulama marketten kaldırılmış durumda ancak her ihtimale karşı indirdiğiniz tüm uygulamaları kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.