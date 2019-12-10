Apple, kullanıcılarına App Store ve iTunes üzerinden yaptıkları alışverişlere dair e-postayla fatura göndermekteydi fakat son zamanlarda kullanıcılar bu hizmetten faydalanamıyor. İşin ilginciyse kullanıcılar, satın aldıkları ürünlerin bedelini yine de ödüyorlar.

Geçtiğimiz birkaç haftadır App Store ve iTunes kullanıcılarına oldukça sıkıntı yaşatan bir durum söz konusu. Apple müşterileri, son zamanlarda App Store ve iTunes üzerinden yaptığı alışverişlerde herhangi bir faturanın e-posta aracılığıyla kendilerine ulaşmadığını belirtiyor.

Apple; App Store ve iTunes üzerinden yapılan alışverişlere dair düzenli bir biçimde e-fatura göndermekteydi. Son zamanlarda ise durum biraz değişmiş gibi gözüküyor. Tabii yaşanan bu durumun yalnızca bir hata olduğu ve kasten yapılan bir durumun söz konusu olmadığı düşünülüyor.

Apple’ın destek sayfasından anlaşıldığı kadarıyla bu sorun kullanıcılar arasında oldukça yaygın:

Apple kullanıcılarından biri, “Bu sorun 1 Kasım'da ortaya çıktı. iTunes üzerinden iBook, iCloud, uygulama, film, dizi vb. ile ilgili yaptığım alışverişlere dair fatura gelmemeye başladı. Elbette yaptığım alışverişe dair bilgiler hâlâ kredi kartıma yansıyor. Apple’dan en son 30 Ekim tarihinde e-fatura aldım” açıklamasında bulundu.

Asıl önemli noktalardan biri, kullanıcıların yaptıkları alışveriş için hâlâ para ödüyor olmaları. Yalnızca bu alışverişler için artık fatura almıyorlar. Bu durum özellikle birden fazla aylık aboneliğe sahip kullanıcılar için oldukça kafa karıştırıcı bir hâl alabilir.

Çoğu App Store ve iTunes kullanıcısı, ekim ayının sonundan beri abonelikleri ve alışverişleri ile ilgili e-fatura almıyor:

App Store ve iTunes üzerinden yaptığınız alışverişlere dair e-faturaya ihtiyaç duyuyorsanız bir çözüm yolu bulunuyor. Aşağıda yer alan işlemleri sırasıyla takip ederek faturanızı kendinize tekrar gönderebilirsiniz.

Öncelikle Ayarlar'a girin.

İsminize ve daha sonra iTunes & App Store kısmını seçin.

Apple Kimliği kısmından giriş yapın.

Satın Alma Geçmişi'ni seçin.

Satın aldığınız uygulamaya tıklayın ve sonra Toplam Tutar’ı seçin.

Yeni bir e-fatura almak için ‘Yeniden Gönder’ kısmını seçin. Bu arada hatırlatalım; ücretsiz uygulamalar için fatura alınamamakta.

Apple kullanıcılarının yaşadığı bu sorun ne zaman çözülür bilinmiyor. Siz de bu sorunu yaşıyorsanız yorumlar kısmından bizle paylaşabilirsiniz.