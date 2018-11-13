App Store, Marvel Temalı Koleksiyonuyla Stan Lee’yi Andı

Aramızdan ayrılışının ardından App Store, Stan Lee'yi yayınladığı hikâyeyle andı.

Dün gece 95 yaşında kaybettiğimiz Stan Lee’nin haberinden sonra bugün Apple, efsane çizgi roman yazarını anmak için App store'da ona özel bir hikâye paylaştı. App Store’da paylaşılan hikâyenin başında “Stan Lee olmasaydı, hikâye anlatmak bugünkü haline gelemezdi” sözlerine yer verildi.

Apple’ın Stan Lee’yi Anma hikâyesi şu şekilde devam etti:

"Stan Lee yalnızca onlarca süper kahraman filmine konuk oyuncu olan biri değildi. Bir yazar, baş editör, yayımcı ve kurucu olarak Lee, Avengers’tan tutun Spider-Man’e kadar birçok karakterin yaratılmasına da yardımcı oldu. Bunun yanı sıra milyonlarca okuyucunun da beğenisini topladı. Bugün Lee’nin efsanesini, onun ikonik kahramanlarını içeren uygulamalar ve oyunlarla kutluyoruz."

Hikâyede yukarıda belirtildiği gibi Marvel kahramanlarını içeren oyunlar ve uygulamalar bulunuyor.

Apple genellikle ikonik kişilere ana sayfasında yer veriyor ancak yeni güncelleme sonrasında App Store Story (hikâye) özelliği bu gibi etkinlikler için çok daha kullanışlı. Stan Lee’yi Anma hikâyesi şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki App Store’da hikâye yayınlanmış olsa da birkaç gün içerisinde “Stan Lee” yazdığınızda görebilirsiniz.