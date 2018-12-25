App Store Sunucuları, Yoğunluk Sebebiyle Çökmeye Başladı

Noel sebebiyle dünya genelinde insanlar birbirine hediyeler veriyorlar. iPhone'lar da bu hediyelerin başında geliyor. Yeni iPhone'lar, Apple sunucuları için yeni yük demek. Bu yüzden bugün biraz yavaş çalışabilirler. Çok kızmayın.

25 Aralık Noel günü dolayısıyla insanlar birbirine hediye alıyorlar. Bu hediyelerden birisi de iPhone. Forbes dergisine göre geçen yıl en çok iPhone hediye edildi. Bunu sırasıyla Samsung ve Huawei takip etti.

Bu yıl iPhone satışlarının azaldığına dair bazı kanıtlar var. Ama diğer kanıtlar da yılın bu zamanlarında Apple serverlarının oldukça yoğun olduğunu gösteriyor. Yani yeni alınmış bir iPhone’unuz varsa ve aktif edemiyorsanız bunu çok sorun etmeyin çünkü başkaları da yapamıyor, yalnız değilsiniz. Destek forumlarından yardım istemek size kalmış fakat sorun belli, en doğrusu ise zamanla çözülmesini beklemek.

Sorun sadece iPhone’ları aktif etmek değil. Birçok kullanıcı yeni bir iPhone'a sahip olduğu için ve aldığı hediye kartlarını kullanmak için bir sürü yeni uygulama indiriyor ve bu da yine başka bir yavaşlamaya yol açıyor.

Bu yavaşlıkların haricinde iPhone kullanıcılarının başka bir sorunla daha baş etmeleri gerekiyor. Eğer iPhone’unuz varsa iOS 12.1.2 sürümüne henüz yükseltmeyin, çünkü bu sürüm mobil veri konusunda zaman zaman bazı hatalar ortaya çıkarabiliyor. 12.1.3 sürümünü beklemenizi tavsiye ederiz.