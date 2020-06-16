App Store, Geçen Yıl Yarım Trilyon Dolarlık Satış Rakamların

App Store, bağımsız ekonomistlerin açıkladığı verilere göre geçen sene 519 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. Apple’ın çok para kazanan bir şirket olduğunu bilsek bile yarım trilyon dolarlık bu rakam, görenlerin ağzını açık bırakacak kadar yüksek.

500.000.000.000 dolar yani 12 sıfırdan oluşan bu sayı, yaklaşık olarak Apple’ın geçen seneki App Store hasılatı. Dudak uçuklatan bu inanılmaz rakam, dünya devi olan bir markanın nasıl dünya devi olduğuna kanıt olacak nitelikte.

App Store ekosisteminin oldukça fazla gelir getirdiği bir sır değildi fakat net rakamın 519 milyar dolar olduğunu duyunca görenlerin gözleri büyümüyor değil. Miktarın, Analysis Group’ta bağımsız ekonomistler tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıktığını ekleyelim.

App Store, geçen sene 519 milyar dolarlık satışı geçti:

Gelirin çoğunun fiziksel ve hizmet satışından (413 milyon dolar), bir kısmının dijital satıştan (61 milyar dolar) ve kalan kısmın uygulama içi reklamdan (45 milyar dolar) geldiği tespit edildi. Android’in akıllı telefon pazarından daha büyük bir pay almasına rağmen Apple’ın App Store’u, Google’ın Play Store’undan daha fazla kazanç elde etti.

Satış fiyatlarının bu denli artmasının nedenini, iPhone sahiplerinin Android sahiplerine oranla daha fazla harcama yapma eğiliminde olmasına bağlayabiliriz. Apple’ın, kullanıcılarını kendi ekosistemine kilitlediği biliniyor. Durum bu olunca Apple’ın inanılmaz satış rakamlarını yakalayarak son zamanlarda 1,5 trilyon dolarlık bir değere ulaşan ilk ABD şirketi olmasını yadırgamak çok da mantıklı gözükmüyor. App Store’dan kazanılan bu paranın, %15-30 arasını Apple kendisi için faturalandırıyor. Geriye kalan miktarsa üçüncü taraf işletmeler ve uygulama geliştiricilerine gitmiş gibi gözüküyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, “App Store, yenilikçi ve hayalperestlerin, fikirlerini hayata geçirebilecekleri; kullanıcılarınsa hayatlarını iyileştirmek için güvenilir araçları bulabilecekleri yer” şeklinde konuştu. Apple, 2008 yılında piyasa sürdükleri uygulama mağazası App Store’un, dünyanın en güvenli uygulama pazarı olduğunu söylüyor. 2 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yapan mağaza, her hafta 175 ülkede yarım milyar kişi tarafından ziyaret ediliyor.