Apple, kampüs adını verdiği tesislerine, bir yenisini daha ekleyerek büyük bir yatırım gerçekleştiriyor.

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarının ürünlerine bağımlılığı ile yıllardır bu anlamda sektör lideri olmayı başarıyor. Apple, ürünlerinin tasarlandığı ve detaylı tüm çalışmalarının gerçekleştirildiği, "kampüs" adı verdiği merkezlerini, önümüzdeki senelerde büyütmeye ve sayı olarak da arttırmaya karar verdi.

Apple kampüsleri, çalışma ortamı açısından, teknoloji sektöründe çalışan birçok kişinin hayallerini süslüyor. Çalışanlar için iyi düşünülmüş tasarımlar sunan bu kampüsler, aynı zamanda doğa dostu olmaları ile de biliniyorlar. Yüzde yüz yenilenebilir enerji ile faaliyetlerini sürdürebilen bu dev çalışma alanları gibi, yeni inşa edilecek olan kampüsler de aynı şekilde doğa dostu olacaklar.

North Austin bölgesine konumlandırılacak olan yeni Apple kampüsünde, toplam alanın neredeyse yarısı kadar bir yüz ölçümü de açık alan olarak ayrılacak. Mevcutta Austin bölgesinde zaten bir tesisi bulunan şirketin, 6.200 adet çalışanı bulunuyor. Yeni tesisle birlikte bu sayının 15.000'e ulaşması amaçlanıyor. Teknoloji devi, 2023 yılına kadar şirketin çalışan sayısında dev bir artış gerçekleştirmeyi planlıyor. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde bulunan Apple tesislerinde planlanan bu artış ile birlikte, mevcut çalışan sayısının 90,000'den 110,000'e çıkması bekleniyor.

Apple'ın gelecek planları arasında aynı zamanda, data merkezlerine 10 milyar dolarlık bir yatırım yapma planı var. Şirket, önümüzdeki 5 sene içerisinde de, bu planlarını hayata geçireceğini belirtiyor. Apple CEO'su Tim Cook ise "Tüm Amerika genelinde yeni iş fırsatları yaratmaktan ve yatırımlar yapmaktan oldukça gurur duyduklarını" belirtti.