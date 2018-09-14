Apple, lüks akıllı saat isteyen müşterilerine sunduğu seramik ve altın gövde Apple Watch Edition modellerini gereksiz olduğu gerekçesiyle bu yıl satışa sunmayacak.

Apple, 2015 yılında birinci nesil Apple Watch’u duyurduğunda işlevsel bir akıllı saatten fazlasını isteyenler için Apple Watch Edition adında özel bir seriyi de piyasaya sürmüştü. Fiyatı 10 bin ile 17 bin dolar (~60 bin-102 bin TL) arasında değişen bu özel sürüm Apple Watch, altın malzemeden oluşan gövdesiyle fazlasıyla gösterişliydi.

2016 yılına geldiğimizde ise şirket, altın gövdenin fazla gösterişli olduğuna kanaat getirerek seramik gövdeli Apple Watch Edition’ı piyasaya sundu. İkinci nesil Apple Watch Edition da birinci nesil gibi ekstra bir özellik taşımıyordu ancak farklı bir malzemeden tasarlanmış gövdesi nedeni ile astronomik bir fiyat etiketine sahipti.

Bu yıla geldiğimizde ise Apple, Apple Watch Edition’ı piyasaya sürmeme kararı aldı. Şirket, genel tüketici eğiliminin farklı malzemelerden oluşmuş bir saat yerine çok daha işlevsel bir saat yönünde olduğunu fark etti. Bu nedenle masraflı ve üretimi zahmetli Apple Watch Edition’ın en azından şu an için üretime girmedi.

Apple Watch için bu yılki gövde seçenekleri alüminyum ve paslanmaz çelik ile sınırlı olsa da şirket, biraz lüks isteyen tüketicilerini de tamamen unutmuş değil. Fransa menşeli lüks moda markası Hermes ile bir ortaklığa giden şirket, 1400 dolar başlangıç fiyatına sahip olan Apple Watch Hermes modellerini piyasaya sürdü.