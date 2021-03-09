Ming-Chi Kuo, Apple'ın bir karma gerçeklik ekipmanı üzerine çalıştığını açıkladı. Kask tipinde olacak bu ürünle ilgili sahip olduğu detayları da aktaran Kuo, bu ekipmanın tam 15 adet kamera modülüne sahip olacağından bahsetti. Bu modüller, Tayvan merkezli Largan Precision tarafından üretilecek.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yaptığı bazı açıklamalardan bahsetmiştik. Kuo, bu açıklamalarında Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanlarından bahsetmişti. Bugün konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan analist, Apple'ın karma gerçeklik ekipmanıyla ilgili bazı bilgiler verdi. Kuo'nun bahsettiği şeyler, gerçekten de kafa karıştırıcıydı.

Kuo'ya göre Apple'ın üzerinde çalıştığı karma gerçeklik ekipmanı, kafaya takılabilen türde bir ürün olacak. Şirketin bu ekipmana tam 15 adet kamera modülü yerleştireceğini söyleyen analist, bunların 8 tanesinin artırılmış gerçeklik videoları için kullanılacağını belirtiyor. Bir modülün herhangi bir sahnedeki nesneleri yerleştirmek için kullanıldığından bahseden Kuo, 6 modülün ise "yenilikçi biyometri" için uyarlandığını ifade ediyor. Ancak yenilikçi biyometriden kastın ne olduğu şu an için bilinmiyor.

Karma gerçeklik ekipmanının kameralarını üretecek şirket belli olmuş durumda

Kuo'ya göre Apple, karma gerçeklik ekipmanı için kameraları üretecek olan şirketi de belirlemiş durumda. Bu şirket hem Apple'ın hem de diğer teknoloji şirketlerinin akıllı telefonları ve tabletleri için kamera modülleri üreten Tayvan merkezli Largan Precision. Şirketin Huawei ile de iş birliği yaptığı için ABD'deki geleceğinin riskli olduğunu söyleyen Kuo, Apple'ın bu şirketten mümkün olan en yüksek seviyede faydalanacağını vurguluyor.

Apple'ın karma gerçeklik teknolojisine destek verecek ekipmanının kullanıcılara neler sunacağı tam olarak bilinmiyor. Ayrıca bu ürünün çıkış tarihi de netleşmiş durumda değil. Ancak Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamalar, Apple'ın artırılmış, sanal ve karma gerçeklik teknolojilerini ciddi anlamda önemsediğini gözler önüne seriyor. Şayet Kuo'nun iki gündür yaptığı açıklamalar doğru olursa, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri önümüzdeki yıllarda, hiç olmadığı kadar büyük rekabetlere sahne olacak.