Apple, Bu Hafta 2 Milyarıncı iPhone’unu Sattı

Asymco'dan Horace Dediu'nun hazırladığı rapor, 2 milyarıncı iPhone'un resmen satıldığını ortaya koydu. iPhone satışlarının iddiaların aksine her gün daha iyiye gittiğini vurgulayan rapor, bunun nedenlerine de değiniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çok dikkat çekecek bir gelişme yaşandı. Eleştirmenlerin son yıllarda yaptıkları 'iPhone satışlarının düştüğü' söylemlerini adeta yalanlayan bir rapor, 2 milyarıncı iPhone'un resmen satıldığını gözler önüne seriyor. iPhone 13 piyasaya sürülmeden hemen önce gelen bu haber, Apple için gerçek bir başarı.

Asymco'dan Horace Dediu'nun hazırladığı rapora göre Apple, bugüne dek en az 2 milyar adet iPhone sattı. Ancak Apple'ın 1 milyarıncı satışta olduğu gibi herhangi bir duyuru ya da kutlama yapmadığının altını çizen Dediu, bunun pek de şaşılacak bir durum olmadığını zira 2 milyarıncı satışın 1 milyarıncı kadar ilgi çekici olmadığını ifade ediyor. Dediu'nun hazırladığı raporun en dikkat çeken yanı ise iPhone satışlarının her zamankinden daha da iyi gittiğini iddia ediyor oluşu.

Kullanılan tüm akıllı telefonların yüzde 26'sı iPhone

Yaptığı analizleri de paylaşan Horace Dediu, dünya üzerinde 1 milyardan fazla aktif iPhone kullanıcısı bulunduğunu söylüyor. Dünya genelinde 3,8 milyar kişinin akıllı telefon kullandığını ifade eden Dediu'ya göre kullanıcıların yüzde 26'sı, bir iPhone'a sahip. Ayrıca özellikle de ABD'de Android kullanımı ciddi anlamda bastırılmış durumda. Zira ülkedeki tüketicilerin yüzde 60'ı iPhone kullanıyor. Bu oran İngiltere'de ise yüzde 50 civarında. Tüm bu oranların tarihin en yüksek seviyesi olduğunu yazan rapora göre tüm eleştirmenler, Apple'ın veri paylaşmayı bırakması nedeniyle hatalı tespitler yapıyorlar.

Yukarıda yer alan grafikte, iPhone modellerinin ABD'deki fiyat değişimlerini görüyorsunuz. Grafik, iPhone satışlarının neden arttığına ilişkin dikkat çeken bir veri sunuyor. Öyle ki Apple, ürün gamını her yıl biraz daha genişletiyor. Örneğin bu yıl duyurulan 1 TB depolama alanı ve son iki yıldır tanışma imkanı yakaladığımız mini modeller, tüketicilerin kendisi için uygun bir iPhone bulmasını sağlıyor.

Rapora göre iPhone 13 ailesi, şimdiye kadarki en önemli iPhone. Telefon tasarımının değişmemiş olmasına rağmen donanım ve yazılımsal özelliklerin gelişmişliği, iPhone 13'ü zirveye oynamasını sağlayacak. Dediu, bunun da Apple'ın karlılığına ve iPhone satışlarına doğrudan etki yapacağını söylüyor. 24 Eylül'de ön siparişe açılacak iPhone 13 ailesinin satışlarının nasıl gittiğini, birkaç aydan önce görme şansımız ne yazık ki yok. Ancak o günler geldiğinde, bu raporun doğruluğu daha net bir şekilde görülmüş olacak...