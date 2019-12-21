İddia: Apple'ın Piyasa Değeri 2 Trilyon Dolara Ulaşacak

ABD'li teknoloji devi Apple'ın günün birinde 2 trilyon dolar piyasa değerine sahip olabileceği belirtiliyor. Apple'ın şu anki değeri 1,22 trilyon dolar ve ABD'nin en değerli halka açık şirketi.

Apple'ın hisselerini takip eden uzmanlara göre, şirketin piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşabilir. Quo Vadis Capital Başkanı John Zolidis, Apple'ın şu anki değerinin 1,22 trilyon dolar olduğunu hatırlatarak, bunun şirketi ABD'deki en değerli kamuya açık şirket haline getirdiğini belirtiyor.

Zolidis, Apple'ın dünyadaki en yenilikçi tüketici ürünleri şirketlerinden ve en değerli markalardan biri olduğunu belirtirken, şirketin yüksek kârlılığına da dikkat çekiyor. Apple'ın son yıldaki faaliyet kârının yüzde 27 olduğunu söyleyen Zolidis, şirketin büyük miktarlarda ek nakit de ürettiğinin altını çiziyor.

Son 5 yılda Apple'ın ortalama 59 milyar dolar ürettiğini belirten uzman, şirketin bu çeyreğin sonundaki bilançosunun 100 milyar dolar nakit olduğunu söylüyor. Zolidis'e göre Apple'ı 2 trilyon dolar değere ulaştıracak olan şey yenilikçilik.

İnovasyon en önemli kalem

Zolidis, şirketin yenilikçiliğine devam ederek "fantastik ürünler" yaratması durumunda küresel kategorilerdeki hakimiyetini koruyabilir ya da payını artırabilir. Ek serbest nakit akışını devam ettirecek olan Apple, bunları ya hissedarlarına geri döndürecek ya da teknoloji ve büyümeye yatırım olarak kullanacak. Tüm bunlar gerçekleşirse, 2 trilyon dolar değere ulaşması mümkün.

Lahardan Financial'dan Leon Wilfan da Apple'ın 2 trilyon dolar değere ulaşabileceğini düşünenlerden. Wall Street'in 23'lük özel sermaye şirketi (PE) seviyesinde Apple'ı tipik "donanım" şirketi olarak değerlendirdiğini kaydeden Wilfan, şirketin henüz böyle olmadığını belirtiyor ve Apple için değerlemenin önemini vurguluyor. Uzmana göre Apple'ın PE oranı 25 ila 30 arasında olmalı. Apple bu sayede önümüzdeki 5 sene içerisinde kazancını yılda yüzde 10 ila yüzde 15 artırabilir.

Hizmetler alanı Apple'ı büyütebilir

Investing.com'dan Jesse Cohen de, Apple'ın 2 trilyon dolar bandına ulaşması için hizmetler alanındaki büyümenin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Cohen, AirPods gibi giyilebilir cihazların da buna katkı sunacağını ve 2024 yılında şirketin 2 trilyon dolar değere ulaşabileceğini belirtiyor.

Apple'ın diğer cihazlara göre avantajı, kullanıcıları kendi ekosisteminin içerisine çekmesi. Apple kullanıcılarının markada tutunma oranı yüzde 90 ve Apple kullanıcıları Android kullanıcılarının yarattığı trafiğin iki katı kadar trafik yaratıyor. Bu nedenle hizmetlerin geliştirilmesi Apple'ın bir hayli önem verdiği bir alan. Zaten hizmetler alanı, şirketin toplam gelirinin yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Faiz oranları düşük kalırsa ve dünya ekonomisi sağlıklı büyüme oranları yakalarsa, Apple'ın önünün açık olduğu düşünülüyor. Ancak herkes aynı şekilde düşünmüyor. Bernstein, Apple hisselerine 250 dolar hedef fiyat belirlemiş. Bu, şu anki 280 dolarlık hedef fiyatın gerisinde kalıyor ve Apple'ın piyasa değerinin artacağını iddia edenlerin aksini söylüyor.