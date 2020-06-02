Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak tarihte bir ilki gerçekleştiren Apple, yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Peki, Cupertinolu şirket bir sonraki kilometre taşını yani, 2 trilyon dolar değerlenmeyi ne zaman ve nasıl görecek? Bu noktada sözü, analistlere bırakalım.

Uluslararası yatırım bankacılığı danışmanlık şirketi Evercore’un analisti Amit Daryanani, Apple'ın 2 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşması için ne yapması gerektiğini açıkladı. ABD’li teknoloji devinin hizmet ve giyilebilir ürün birimlerinin büyümeye devam etmesi, Daryanani’ye göre kritik bir önem taşıyor.

Ünlü analist, giyilebilir ürün segmentinde AirPods ve Apple Watch serisindeki satışların önemli oranda artması nedeniyle 60 milyar dolarlık bir büyüme bekliyor. Daryanani, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, App Store ve Apple Music gibi platformları kapsayan hizmet segmentinin ise 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını tahmin ediyor.

Analiste göre Apple, önümüzdeki dört yıl içinde 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacak

2020 yılının ilk yarısında 26 milyar dolar hizmet geliri elde eden Apple, bu yılın toplamında 50 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor. Ne var ki, Cupertinolu şirketin Netflix’e rakip olarak konumlandırdığı dijital yayın platformu Apple TV+, abone sayısı anlamında beklentilerin altında bir performans gösteriyor.

İnsanların koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmasına rağmen mart ve nisan aylarında abone sayısını artırmayı başaramayan servis, Netflix ve Disney+’a karşı rekabet gücünü bir nebze de olsa kaybetmiş gibi görünüyor.

Apple, 2020'nin tamamında 50 milyar dolar hizmet geliri elde etmeyi hedefliyor

Hizmet bölümünün, yüksek kar marjı sayesinde diğer segmentlere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü belirten Evercore analisti, şirketin toplam brüt marjının hızlı bir şekilde artacağını düşünüyor. Daryanani ayrıca Apple'ın kendi hisselerini geri almaya devam edeceğini de vurguluyor.

Şirketin, 2019’da yaklaşık 4.6 milyar dolar olan hisse sayısını 2024 mali yılında 3.6 milyar dolara düşüreceğini öngören analist, nihayetinde Apple'ın borsadaki hisselerinin önümüzdeki dört yıl içinde 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağını düşünüyor.