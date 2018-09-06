Apple’dan Bir Zam da iPhone Servis Ücretlerine Geldi:

Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yaptı. Yapılan zamla birlikte Apple’ın son telefonu iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye yükseldi.

Ülkemize satış yapan teknoloji devlerinden bir bir zam haberi aldığımız bir dönemdeyiz. Artan kur farkından dolayı yaşanan zamların ardı arkası kesilmiyor. Firmalar küresel fiyatlarında bir artışa gitmezken, Türkiye pazarına özgü zamlarla sık sık gündeme oturuyorlar. Üstelik bu durum şirketlerin şu sıralar ticari bir savaş verdiğimiz ABD merkezli olmasına da bağlı değil.

Güney Koreli dev Samsung, 6 Eylül (bugün) Galaxy Note9’un fiyatını 1500 TL zam yaparak 7999 TL’ye yükseltti. Geçtiğimiz aylarda yine artan kur farkından dolayı ürünlerine zam yapan Apple, bu kez de iPhone servis ve onarım ücretlerinde zam yaptı. Sizin için geçtiğimiz yıl yine zamlanan servis ve bakım ücretleriyle yeni fiyatları karşılaştırıyoruz.

Apple’ın geçtiğimiz yıl boyunca uyguladığı servis ücretleri:

Apple’ın 6 Eylül 2018’de uygulamaya koyduğu zamlı servis ücretleri:

Eğer Apple’ın en üst iPhone modeli olan iPhone X’a sahipseniz, cihazının ekran değişiminin 1449 TL olduğunu belirtelim. Eğer ekran dışında kritik bir arıza söz konusuysa garanti dışı onarım ücreti 3.699 TL seviyesinde. iPhone 8 ekran değişim ve diğer hasar ücreti ise zammın boyutunu ortaya koyuyor. Zira ekran konusunda iPhone 8 Plus 140 TL, diğer hasarlar konusunda da 800 TL zamlanmış durumda.

Apple’ın uluslararası ve ABD’de uyguladığı fiyatlarda da bir değişim yok. Örneğin geçtiğimiz dönem uygulanan iPhone 8 Plus ekran değişimi ücreti hala 169 dolar. Buradan da yapılan zamların dolar karşısında değer kaybeden TL’den kaynaklandığını görüyoruz.