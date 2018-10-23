Apple, 2018'in Sonunda Uygun Fiyatlı iPad'lerini Tanıtacak

'TF International Securities'in ünlü analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPad Mini 5'lerin tanıtım tarihlerinin de yer aldığı bazı bilgiler paylaştı.

Apple'ın 30 Ekim tarihinde gerçekleştireceği etkinliğe bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. Bu sürenin yaklaşmasına karşın TF International Securities şirketinin güvenilir analisti Kuo, AirPower'larla alakalı tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak bazı yorumlarda bulundu. Ayrıca Kuo, şirketin yakın zamanda yeni bir iPad Mini üreteceğini de düşünüyor. Bunun lansmanının yakın tarihlerde olabileceğine dair birkaç bilgi de paylaştı.

Apple'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği etkinlik için Kuo, bir takım donanımsal değişiklikler öngörmekte. Bundan daha önce verdiği bilgilerde de her zaman kesin sonuçları dışarıya vermesiyle ünlü.

Daha iyi donanıma ve ekrana sahip ve Type-C girişli yeni iPad Pro modelleri.

Güncellenmiş iPad Pro için yeni bir Apple Pencil.

Aralarında düşük fiyatlı Macbook da bulunan üç yeni Mac modeli.

Ayrıca yeni gelişmelere gelince, Apple'ın yeni bir iPad Mini çıkartmasını da beklediğini ekledi. Bu da Apple'ın önümüzdeki bahar etkinliklerinden birinde, iPad Mini'nin 5. nesil modelini duyurabileceği anlamına geliyor. Bu iPad Mini'nin geliştirilmiş bir işlemciye ancak düşük ekran paneline sahip olacağını düşündüğünü de ekleyelim.

Apple, geçtiğimiz iki sene içerisinde iPad modellerinin tanıtımı için tatil sonrası bulunan çeyrek dönemleri kullandı. Bu sebeple yenilenmiş iPad Mini için 2019 senesi daha uygun gibi gözüküyor. Apple, şu an iPad Mini 4 cihazını halen satmakta.128 GB'lık model yurtdışında 399$'dan fazla bir fiyat etiketine sahip, ayrıca bu model satın alınabilir tek iPad Mini 4 modeli. Ancak bildiğiniz üzere Apple Pencil desteği yok. Apple Pencil ve True Tone gibi özellikler için donanımın tekrardan revize edilmesi gerekiyor.

Kuo, yenilenecek modelin nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı konusunda net bir fikire sahip değil. Ancak üst model cihazların segmentinde bulunmayacağını biliyor. Mevcut tasarım ve Touch ID özelliğinin korunmasının mantıklı olacağını da ekliyor.

Kuo, Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ile alakalı da bazı yorumlarda bulundu. AirPower'ın da çok yakın zamanlarda lanse edilebileceğini belirtti. Analist son araştırma raporunda "Yeni AirPods ve AirPower için bayraklar 4Q18 veya 1Q19 tarihlerini işaret ediyor" şeklinde bir not da düştü. AirPower ilk kez 2017 yılında demo olarak gösterilmişti. 2018 yılında ise biraz daha detaylandırıldı. Apple iPhone, AirPods ve Watch cihazlarının üçünü de şarj edebileceğini ifade ederken, bir fiyat ya da tarih belirtmemişti.