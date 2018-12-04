Apple, 2018 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı

iOS ekosisteminde milyonlarca oyun ve uygulamaya ev sahipliği yapan Apple, 2018'in en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iOS ekosisteminin 2018 yılındaki en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı. Oyun kategorisinde Android ekosisteminde olduğu gibi iOS ekosisteminde de battle royal oyunları ön plana çıkarken, uygulamalar kategorisinde sosyal medya ve fotoğraf düzenleme uygulamaları dikkat çekti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, en iyi ücretsiz uygulama olurken, Voodoo tarafından geliştirilen Helix Jump da yılın en iyi ücretsiz oyunu olarak listenin zirvesindeki yerini aldı. Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından indirilen Kafa Topu 2 ise, Android platformunda olduğu gibi iOS platformunda da en iyi oyunlar arasındaki yerini almayı başardı.

iPhone - En İyi Ücretsiz Uygulama

WhatsApp Messanger

iPhone - En İyi Ücretli Uygulama

kirakira+

iPhone - En İyi Ücretsiz Oyun

Helix Jump

iPhone - En İyi Ücretli Oyun

Hitman Sniper

iPad - En İyi Ücretsiz Uygulama

YouTube

iPad - En İyi Ücretli Uygulama

Procreate

iPad - En İyi Ücretsiz Oyun

Helix Jump

iPad - En İyi Ücretli Oyun

Minecraft

iPhone - 2018’in En İyi 10 Ücretsiz Uygulaması

WhatsApp Messanger

Instagram

YouTube, Watch, Listen, Stream

Facebook

Messanger

TikTok-Real Short Videos

e-Devlet

letgo:Buy&Sell Used Stuff

Turkcell Hesabım

Snapchat

iPhone - 2018’in En İyi 10 Ücretli Uygulaması

kirakira+

Fazilet Takvimi Pro

Glitché

Facetune

Afterlight 2

KPSS SEN BİLİRSİN

CamToPlan PRO

ProCam

Video Royal Player Pro - Ultimate Edition

Forest Stay Focused

iPad - 2018’in En İyi 10 Ücretsiz Uygulaması

YouTube: Watch, Listen, Stream

puhutv

Facebook

UNICORN-Color by Number Game

Netflix

Messanger

Messanger for WhatsApp Web

WzPad for WhatsApp for iPad

Colorify: Coloring Art Games

Google Chrome

iPad - 2018’in En İyi 10 Ücretli Uygulaması

Procreate

Notability

GoodReader

DuetDisplay

Toca Life: Pets

GppdNotes 4

Toca Life: AFter School

My Script Nebo

QuickSearch PDF Reader

Bilsem Tablet Deneme Sınavları

Dünyada Yılın En İyi Uygulamaları

iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket

iPhone Yılın Oyunu - Donut County

iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia

iPad Yılın Oyunu - Gorogoa

Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro

Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between

Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat

Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey