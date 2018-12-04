Apple, 2018 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iOS ekosisteminin 2018 yılındaki en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı. Oyun kategorisinde Android ekosisteminde olduğu gibi iOS ekosisteminde de battle royal oyunları ön plana çıkarken, uygulamalar kategorisinde sosyal medya ve fotoğraf düzenleme uygulamaları dikkat çekti.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, en iyi ücretsiz uygulama olurken, Voodoo tarafından geliştirilen Helix Jump da yılın en iyi ücretsiz oyunu olarak listenin zirvesindeki yerini aldı. Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından indirilen Kafa Topu 2 ise, Android platformunda olduğu gibi iOS platformunda da en iyi oyunlar arasındaki yerini almayı başardı.
iPhone - En İyi Ücretsiz Uygulama
WhatsApp Messanger
iPhone - En İyi Ücretli Uygulama
kirakira+
iPhone - En İyi Ücretsiz Oyun
Helix Jump
iPhone - En İyi Ücretli Oyun
Hitman Sniper
iPad - En İyi Ücretsiz Uygulama
YouTube
iPad - En İyi Ücretli Uygulama
Procreate
iPad - En İyi Ücretsiz Oyun
Helix Jump
iPad - En İyi Ücretli Oyun
Minecraft
iPhone - 2018’in En İyi 10 Ücretsiz Uygulaması
- WhatsApp Messanger
- YouTube, Watch, Listen, Stream
- Messanger
- TikTok-Real Short Videos
- e-Devlet
- letgo:Buy&Sell Used Stuff
- Turkcell Hesabım
- Snapchat
iPhone - 2018’in En İyi 10 Ücretli Uygulaması
- kirakira+
- Fazilet Takvimi Pro
- Glitché
- Facetune
- Afterlight 2
- KPSS SEN BİLİRSİN
- CamToPlan PRO
- ProCam
- Video Royal Player Pro - Ultimate Edition
- Forest Stay Focused
iPad - 2018’in En İyi 10 Ücretsiz Uygulaması
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- puhutv
- UNICORN-Color by Number Game
- Netflix
- Messanger
- Messanger for WhatsApp Web
- WzPad for WhatsApp for iPad
- Colorify: Coloring Art Games
- Google Chrome
iPad - 2018’in En İyi 10 Ücretli Uygulaması
- Procreate
- Notability
- GoodReader
- DuetDisplay
- Toca Life: Pets
- GppdNotes 4
- Toca Life: AFter School
- My Script Nebo
- QuickSearch PDF Reader
- Bilsem Tablet Deneme Sınavları
Dünyada Yılın En İyi Uygulamaları
iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket
iPhone Yılın Oyunu - Donut County
iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia
iPad Yılın Oyunu - Gorogoa
Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro
Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between
Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat
Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey