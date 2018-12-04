Apple, 2018 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı

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iOS ekosisteminde milyonlarca oyun ve uygulamaya ev sahipliği yapan Apple, 2018'in en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iOS ekosisteminin 2018 yılındaki en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı. Oyun kategorisinde Android ekosisteminde olduğu gibi iOS ekosisteminde de battle royal oyunları ön plana çıkarken, uygulamalar kategorisinde sosyal medya ve fotoğraf düzenleme uygulamaları dikkat çekti.
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, en iyi ücretsiz uygulama olurken, Voodoo tarafından geliştirilen Helix Jump da yılın en iyi ücretsiz oyunu olarak listenin zirvesindeki yerini aldı. Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından indirilen Kafa Topu 2 ise, Android platformunda olduğu gibi iOS platformunda da en iyi oyunlar arasındaki yerini almayı başardı.

iPhone - En İyi Ücretsiz Uygulama

WhatsApp Messanger

iPhone - En İyi Ücretli Uygulama

kirakira+

iPhone - En İyi Ücretsiz Oyun

Helix Jump

iPhone - En İyi Ücretli Oyun

Hitman Sniper

iPad - En İyi Ücretsiz Uygulama

YouTube

iPad - En İyi Ücretli Uygulama

Procreate

iPad - En İyi Ücretsiz Oyun

Helix Jump

iPad - En İyi Ücretli Oyun

Minecraft

iPhone - 2018’in En İyi 10 Ücretsiz Uygulaması

  • WhatsApp Messanger
  • Instagram
  • YouTube, Watch, Listen, Stream
  • Facebook
  • Messanger
  • TikTok-Real Short Videos
  • e-Devlet
  • letgo:Buy&Sell Used Stuff
  • Turkcell Hesabım
  • Snapchat

iPhone - 2018’in En İyi 10 Ücretli Uygulaması

  • kirakira+
  • Fazilet Takvimi Pro
  • Glitché
  • Facetune
  • Afterlight 2
  • KPSS SEN BİLİRSİN
  • CamToPlan PRO
  • ProCam
  • Video Royal Player Pro - Ultimate Edition
  • Forest Stay Focused

iPad - 2018’in En İyi 10 Ücretsiz Uygulaması

  • YouTube: Watch, Listen, Stream
  • puhutv
  • Facebook
  • UNICORN-Color by Number Game
  • Netflix
  • Messanger
  • Messanger for WhatsApp Web
  • WzPad for WhatsApp for iPad
  • Colorify: Coloring Art Games
  • Google Chrome

iPad - 2018’in En İyi 10 Ücretli Uygulaması

  • Procreate
  • Notability
  • GoodReader
  • DuetDisplay
  • Toca Life: Pets
  • GppdNotes 4
  • Toca Life: AFter School
  • My Script Nebo
  • QuickSearch PDF Reader
  • Bilsem Tablet Deneme Sınavları

Dünyada Yılın En İyi Uygulamaları

iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket

iPhone Yılın Oyunu - Donut County

iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia

iPad Yılın Oyunu - Gorogoa

Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro

Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between

Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat

Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/apple-bu-yilin-en-iyi-app-store-uygulamalarini-acikladi-41039908
Etiketler: apple, ios, iphone, ipad, app store
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