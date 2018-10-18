Analistlere göre Apple, 2020 yılına gelindiğinde kendi işlemcilerini üreterek Intel ile yollarını ayıracak.

Apple'ın Intel ile ilişiğini keseceği haberleri uzun zamandır piyasada. Şimdiye kadar Apple'ın Intel ile işbirliğini sonlandıracağına dair somut bir delil yoktu. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2020 yılı itibariyle bilgisayarlarında kendi üretimi malzemeler kullanacak ve 2023 yılı itibariyle de Apple'ın otonom araçları yollara çıkacak.

Apple'ın Intel ile ilişiğini kesmesi, x86 desteğinin Apple tarafında sona ereceği anlamına geliyor. Eğer Ming-Chi Kuo'nun söylemleri doğru ise Apple'ın mühendis ekibine oldukça ağır bir iş düşüyor. Zira Apple, 6 çekirdekli mobil işlemcilerde üstün derece de başarılı olsa da iş masaüstü işlemciye gelince Apple'ın 16-32 çekirdekli işlemci üretme konusunda deneyimi bulunmamakta.

Apple'ın bilgisayarlarında kendi işlemcilerini kullanacağı iddiası neredeyse 6 yıldır bulunmakta. Apple'ın 2020 yılına kadar yani yalnızca 2 yıl içerisinde 16-32 çekirdek mimarisini oturtması ve mükemmel performansı yakalaması pek mümkün gibi görünmüyor. Eğer ki analist Ming-Chi Kuo söylemlerinde haklıysa, teknoloji aleminde dev bir atılıma şahit olacağız.