Apple, 2023 Yılına Kadar Toplamda 600 Apple Store Açacak

Apple'ın 2023 yılına kadar ulaşması beklenen mağaza sayısı açıklandı. Bir analist tarafından ortaya atılan bilgilere göre Apple'ın 511 olan mağaza sayısı, 2023 yılına kadar 600'e ulaşacak.

Loop Ventures analisti Gene Munster, Apple'ın 2023 yılına kadar 600 mağazaya ulaşacağını tahmin ediyor. Şu anda dünya genelinde 511 tane Apple Store olduğunu göz önüne alırsak, bu hedef gayet ulaşılabilir gibi görünüyor. Şu anda 65.000 mağaza çalışanı bulunan Apple, çalışan sayısı konusunda liderliği elinde tutuyor. Mağaza çalışan sayısı olarak Apple'ı takip eden Microsoft, 6.000 çalışana sahip.

Munster'a göre Apple'ın en fazla büyüme yaşayacağı iki ülke Çin ve Hindistan. Çin'de halihazırda Apple Store'lar bulunsa da Hindistan'da henüz hiç Apple Store bulunmuyor. Apple'ın önümüzdeki 6 ay içerisinde Hindistan'da mağaza açmayı planladığı söyleniyor. Bu büyümeyle beraber, Apple Store çalışanlarının sayısı 80.000'i aşacak.

Sahip olduğu estetik değerler ve kullanıcı dostu yapısıyla Apple Store'lar, şirketin en büyük ikonları haline gelmiş durumda. Apple cihazlarını deneyimlemenin en iyi yolu olarak bilinen Apple Store, ülkemizde de bildiğiniz üzere 2 tane bulunuyor. ABD ile aramızdaki gerginlik sebebiyle bu sayının hiç artmayacak olması muhtemel.