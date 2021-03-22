Teknoloji devi Apple, 21,5 inç 4K iMac'in 512 GB ve 1 TB SSD yapılandırma seçeneklerini satıştan kaldırdı. Şirket, profesyonellere yönelik iMac Pro'nun satışlarına da geçtiğimiz haftalarda son vermişti.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, profesyonellere yönelik olarak geliştirilen iMac Pro'nun satışlarına geçtiğimiz haftalarda son vermişti. iMac Pro'nun fişinin çekilmesinin üzerinden yalnızca iki hafta geçmişken şimdi de şirket, 4K 21,5 inç iMac'in iki farklı yapılandırma seçeneğini web sitesi üzerinden kaldırdı.

MacRumors'un aktardığına göre Apple, şu anda 21,5 inç 4K iMac'in 512 GB ve 1 TB SSD yapılandırma seçeneklerinin fişini çekmiş durumda. Öte yandan 256 GB SSD ve 1 TB Fusion sürücü sürümlerinin satışları halen devam ediyor.

Geçen aydan beri satın alınamıyordu:

İki yapılandırma seçeneğinin geçen aydan beri Apple'ın web sitesinden satın alınamadığı ve şimdi tamamen satıştan kaldırıldığı bildiriliyor. ABD'li teknoloji devinin neden bu yapılandırma seçeneklerini satmayı bıraktığı henüz bilinmiyor ancak şirketin yeni nesil PC'lerine yer açmak için böyle bir karar almış olabileceği düşünülüyor.

M serisi yongalar ile birlikte yeni bir iMac tasarımının yolda olduğu söyleniyor. Bu konuda Bloomberg, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan bir raporunda, Apple'ın M1 yongasına geçişle birlikte daha önce Intel destekli sistemlerde mümkün olmayan bazı büyük tasarım değişiklikleri yapabileceğini söylemişti. Rapora göre Apple, şu an sahip olduğu kavisli modelden ziyade daha düz bir arka tasarıma geçerek iMac'leri önemli ölçüde inceltecek.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Apple'ın neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Bunun tedarik sıkıntısından mı kaynaklandığı yoksa yeni tasarımlara yer açmak için mi böyle bir karar alındığını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.