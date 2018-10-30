Apple Yeni Mac Mini Duyurdu - Fiyatı - Özellikleri

Apple'ın yeni MacBook Air ve iPad Pro'yu tanıttığı etkinliğinde, 4 yıldır hayranlarını ağaca dönüştüren yeni Mac Mini modelini de tanıttı.

Yeni Mac Mini bugün yapılan tanıtım etkinliğinde tanıtıldı. New York'taki tanıtımda cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Dört yıl ve on beş gün sonra ilk defa yenilnen Mac Mini artık yaşını göstermeye başlamıştı. Yeni Mini, eskisinden beş kat daha hızlı. Uzay grisi rengiyle Apple'ın geleneksel çizgilerini yansıtıyor. Hafızası ise 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Yeni Mac Mini'nin çıkış fiyatı 5.999 TL olacak ve bugünden itibaren tüm dünyadan ön sipariş verilebilecek.

Yeni Mac Mini'nin temel m8 GB hafıza, 3.6 Ghz dört çekirdekli Intel Core i3 işlemci ve 128 GB SSD ile gelecek. Bilgisayarın raflara 7 Kasım'da çıkması bekleniyor. Türkiye içinse henüz net bir takvim belirlenmedi.

Lansmanda konuşan Apple'ın önemli isimlerinden Philip Schiller Mac Mini'nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla kullanılabildiği için çok sevildiğini belirtti. Ona göre ürünün takipçileri yeni Mac Mini'ye yönelecekler.

Önceki sistemden beş kat daha iyi performans veren yeni Mac Mini'nin kasası tamamen geri dönüştürülmüş aliminyumdan imal edilmiş. Cihazda kullanılan işletim sistemi ise macOS Mojave, yani yeni koyu mod desteklenecek. Cihaz, önceki Mac Mini modelleriyle aynı boyutta olacak.

Ayrıca masaüstünün temiz tutulabilmesi için semboller üst üste koyulabilecek.

Apple Mac Mini Teknik Özellikleri

6 çekirdeğe kadar Masaüstü seviyesinde işlemci, (3.6 GHz)

Apple T2 Güvenlik Çipi

64 GB'a kadar hafıza

All-Flash Depolama

4 x Thunderbolt 3 soket

2 x USB-A

HDMI Video

Ses

Ethernet (10Gbps'ye kadar)

128 GB SSD

Apple'ın yeni Mac Mini modellerinin Türkiye fiyatları ise, i3 işlemciye sahip model için 5.999 Türk Lirası iken i5 işlemciye sahip model için 8.399 Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda. Şu an Apple'ın resmi sitesinden satın alabiliyorsunuz.