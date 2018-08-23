Apple, 5G Teknolojisine Geçmekte Neden Acele Etmiyor?

Yıllardır beklenen 5G teknoloji artık kapımızdan içeri girdi. Apple'ın 5G teknolojisine geçmek için neden acelesi olmadığına değinmeye çalışacağız.

2018'in sonlarına yaklaşırken, 5G'nin bünyelerde oluşturduğu heyecan da git gide artıyor. 2019'un başlarında 5G destekli telefonların piyasaya yavaş yavaş düşmesi beklenirken, Apple'ın 5G teknolojili telefonları piyasaya sürme konusunda 2019'u tamamen pas geçeceği konuşuluyor.

Elbette bunun Apple cephesi açısından oldukça mantıklı gerekçeleri mevcut. Öncelikle Qualcomm önderliğinde, Nokia, Ericsson, ve Huawei gibi şirketlerin bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yaptıkları artık bir sır değil. Özellikle Huawei'nin agresif politikası oldukça dikkat çekiyor. Hal böyleyken, bunca yıllık araştırma süreci sonrasında bu şirketlerin lisanslama ücretlerinde de büyük bir söz payları oldu.

Bugün Apple 5G bir telefon üretmek isterse bunun kendilerine ekstra maliyeti telefon başına 21 dolar olacak. 4G telefonlar için ise bu rakam 9.60 dolar seviyelerinde. Hal böyleyken, bu yıl içerisinde şu ana dek piyasaya sürdüğü en ucuz telefonu da duyurmak isteyen Apple için 'şu an' bu tip bir maliyete ve yatırıma hiç gerek yok. Ayrıca rakiplerinden Nokia'nın yaptığı yatırım sonrası bu ücreti 3.5 dolar seviyesine çektiği düşünülürse, bu piyasa şartlarında Apple'ın 5G telefon üretmesi tam bir faciayla sonuçlanabilir.

Anlayacağınız Apple'ın şu an 'bekleyelim, görelim' stratejisi makul görünüyor. Eğer teknolojiye olması gerekenden geç girerlerse de başlarına ne geleceği ayrı bir merak konusu.