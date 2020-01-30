"Apple, Kısa Süre Sonra 6 Yeni Ürün Tanıtacak"

Apple ürünleri hakkında yaptığı başarılı tahminlerle bilinen TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, şirketin bu yıl tanıtacağı başlıca cihazların 4.7 inç LCD ekranlı iPhone, iPad Pro, MacBook Pro/Air, kablosuz şarj pedi, AirTags adı verilen bir cihaz ve üst seviye bir Bluetooth kulaklık modeli olacağını iddia etti.

Yeni iPhone modellerine yönelik yüksek talep sayesinde 2020’nin ilk çeyreğinde gelir rekoru kıran Apple, bu yıl ikisi uygun fiyatlı olmak üzere toplam altı farklı iPhone tanıtmayı planlıyor. Son dönemde çıkan haberler, şirketin geniş bir model yelpazesi sunacağına yönelik söylentileri güçlendiriyor.

Yaklaşan Apple ürünleri hakkında verdiği zihin açıcı bilgilerle tanınan TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, Cupertinolu teknoloji devinin yeni yıldaki planlarından bahsetti. Kuo, ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında iOS 13.2'nin kaynak kodları arasında ortaya çıkan ‘AirTags’ adlı cihazın, Apple’ın bu yıl tanıtacağı ürünlerden biri olduğunu belitti.

AirTags, kaybolan cihazlarınızın nerede olduğunu görmenizi sağlayacak

AirTag'ler, kaybolan cihazları bulmak için kullanılabilen Bluetooth bağlantılı küçük cihazlar olarak biliniyor. Piyasada Tile ve Adero gibi birkaç benzer ürün var ancak ABD’li şirketin cihazı, Apple ürünleriyle derinden bir entegrasyona sahip olacak. Kuo, söz konusu cihazın Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini destekleyeceğini belirtiyor.

Apple, 2020'de pek çok yeni ürün tanıtmayı planlıyor

Ünlü analist, Apple’ın bu yılın ilk yarısında AirTag'lerin yanı sıra kablosuz şarj pedi ve üst düzey bir Bluetooth kulaklık piyasaya süreceğini de öngörüyor. Kuo’ya Cupertinolu şirketin bu yıl tanıtacağı başlıca cihazlar 4.7 inç LCD ekranlı iPhone, iPad Pro, MacBook Pro/Air, kablosuz şarj pedi, AirTags ve üst seviye bir Bluetooth kulaklık olacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın 2020'de ikisi uygun fiyatlı olmak üzere toplam altı iPhone modeli piyasaya sürmeyi planladığına işaret ediyordu. iPhone 12 serisinin bir parçası olması beklenen cihazlardan dördü, OLED ekranla gelecek. Orijinal iPhone SE'nin halefi olarak piyasaya sürülmesi beklenen diğer iki model ise LCD ekrana sahip olacak. Kuo daha önce yaptığı açıklamada, uygun fiyatlı iPhone modellerinin fiyatının 399 dolardan başlayacağını iddia etmşti.