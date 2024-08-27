Apple, bu yılki en büyük etkinliği olacak iPhone 16 lansmanını 9 Eylül günü gerçekleştireceğini açıkladı. Peki bu etkinlikte neler tanıtılacak? Gelin hep beraber bakalım.

Apple, teknoloji meraklısı herkesin beklediği açıklamayı dün akşam saatlerinde nihayet yaptı. Bu yılki en büyük etkinliği olacak eylül lansmanının 9 Ocak 2024 TSİ 20.00’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok yeni ürüne ve duyuruya sahip olacak. Ana odak, tabii ki iPhone 16 olacak ancak farklı ürünleri de göreceğiz. Peki nelerin tanıtılmasını bekliyoruz? Gelin hep beraber bunlara bir göz atalım.

Apple’ın 9 Eylül’deki etkinliğinde tanıtacağı ürünler

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

iPhone 16 ailesi

En çok beklenen ürünler olan iPhone 16 ailesi, önemli değişiklikler ile karşımıza çıkacak. A18 işlemciler, daha ince tasarım, fotoğraflar ve videolar için yepyeni bir “yakalama butonu”, geliştirilmiş 48 MP kamerayı Pro modellerde göreceğiz. Standart ve Plus’ta ise dikey kamera kurulumu, geçen yılın Pro modelinde bulunan eylem butonunun gelişi, uzamsal video ve çok daha fazlası yer alacak.

Yeni Apple Watch modelleri

Her sene olduğu gibi bu sene de Apple Watch’ların yeni neslini göreceğiz. Series 10’da (Series X olarak gelebilir) daha büyük bir ekran ve daha ince bir tasarım bekleniyor. Bunun dışında sağlık gibi konularda birçok iyileştirme alması muhtemel. Apple Watch Ultra 3’te ise herhangi bir tasarım değişikliği görmeyeceğiz. Tabii ki özellikler kısmında iyileştirmeler alacaktır. Bu konuda pek detay yok.

Watch modellerinden en çok dikkat çekeni, Apple Watch SE 3 olacak. Apple en son bu modeli 2022’de yenilemişti. O yüzden bekleyeni bir hayli fazla. Cihazın daha uygun fiyata satılması için plastikten yapılması bekleniyor. Ekranının büyümesi ve Apple Watch Series 8’in görünümüne benzer olması muhtemel. Daha iyi sensörler, sağlık özellikleri, hızlı şarj gibi yenilikleri de göreceğimizi ekleyelim.

AirPods 4

Etkinliğin yıldızlarından biri de muhtemelen yeni AirPods modelleri olacak. Bu kulaklıklar, son olarak 3 yıl önce yenilenmişti. İddialar, Apple’ın bu sene 2 adet düz AirPods modeli çıkaracağını söylüyor. Pro'dan tamamen ayrı olacak bu modellerin biri daha uygun fiyata, diğeri ise birkaç fazladan özellikle daha pahalı fiyata satılacak.

Cihazların kulağa daha uygun olma, geliştirilmiş ses kalitesi, iyileştirilmiş şarj kutusu ve pil ömrü, USB-C portu gibi değişiklikler aldığını göreceğiz. Daha pahalı olan model, muhtemelen aktif gürültü önleme özelliğine ve şarj kutusunda “Bul” uygulaması için ses çıkarabilen bir hoparlöre sahip olacak. Bu özellikleri AirPods Pro 2’de görüyorduk.

Başka neler duyurulabilir?

Tüm söylentiler, duyurulacak yeniliklerin bunlar olduğu yönünde. Sadece ek olarak iOS 18’in ne zaman çıkış yaptığını da öğreneceğiz. Tabii Apple’ın sürpriz yapabilme ihtimalini de unutmamak gerekiyor. 9 Eylül günü neler olacağını göreceğiz.