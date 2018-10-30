Apple, %90 Daha İyi Performans Sunan A12X Çipini Duyurdu

Apple'ın bugün gerçekleştirdiği lansman ile yeni iPad modelleri ile beraber A12X Bionic çipini de duyurdu.

Apple, 12 Eylül'de gerçkleştirdiği lansman ile üstün özelliklere sahip A12 Bionic çipini tanıtmıştı. Daha üzerinden 2 ay geçmeden bugün gerçekleştirdiği lansman ile yeni nesil iPad Pro ve Mac'lerini tanıtan Apple, bunlarla beraber iPad Pro'ya da gücünü veren A12X Bionic çipini tanıttı.

Apple'ın üretmiş olduğu en son mobil çip A12X, A12 Bionic çip gibi 7 nanometre mimariyle üretilmiş olmasına rağmen A12'den daha büyük yer kaplıyor. Tamı tamına 10 milyar transistör (sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan eleman) içeren çip, 7 çekirdekli GPU (grafik işlemcisi) ve 8 çekirdekli - 4'ü performans, 4'ü tasarruf - CPU'ya sahip.

A12X Bionic çip geçen yılın iPad Pro'sunun çipine göre CPU'da; tek çekirdekte %35, çok çekirdekte %90 daha hızlı çalışırken GPU performansını geçen seneki iPad Pro'ya göre ikiye katlıyor. A12X Bionic çipinin sahip olduğu özelliklerden birisi de 1 TB'a kadar hafıza destekleyebilecek olması.

Bugün lanse edilen iPad Pro'nun da gücünü aldığı A12X Bionic çip, saniyede 5 trilyondan fazla işlemi gerçekleştirebilmekte. Apple'ın dediğine göre yeni tanıtılan çip; Xbox One S'in sahip olduğu grafik performansını çok daha küçük bir cihazda, %92 daha hızlı bir şekilde elde edebiliyor.