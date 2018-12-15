iPhone X serisi cihazlarında yanlış bilgi verdiği ileri sürülen Apple'a dava açıldı.

Cuma günü iPhone X serisinin ekran özellikleri hakkında yanlış bilgi vermesi sebebiyle Apple’ın aleyhine bir dosya oluşturuldu.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan davada Apple; iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xs Max telefonlarının ekran özellikleri hakkında yanlış bilgi veren tanıtım yapması sebebiyle suçlandı.

Apple’ın ekran ölçülerini verirken çentik gibi ekrandan sayılmayan kısımları da hesabın içine dahil ettiğini iddia eden davada 55 sayfalık bir şikayet mahkemeye sunuldu. Şikayetlerin içerisinde 5,8 inç olarak lanse edilen iPhone X’un ekran boyutlarının aslında 5,6875 inç olduğu da öne sürüldü.

Davacılar aynı zamanda iPhone X serisinin lanse edilenden daha düşük bir ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu da ileri sürdü. iPhone X’un 2436x1125 piksel bir ekrana sahip olduğu söylendi ancak şikayetlere göre cihaz, her pikselinde kırmızı, yeşil ve mavi alt pikselleri barındırmıyor. Davacılar aynı zamanda iPhone 8 Plus’ın daha kaliteli bir ekrana sahip olduğunu iddia etti.

Bu durum Apple’ın cihazları sebebiyle karşılaştığı ilk dava değil. Mart ayında onlarca müşteri 59 farklı davada şirketi dava etmişti. Apple şu an için suçlamalarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Dava dosyasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.