Apple'ın yeni nesil işlemcisi A14 Bionic, Geekbench'te ortaya çıktı. Test sonucu elde edilen puanlar ise Exynos ve Snapdragon için haberlerin pek de iyi olmadığını gösterdi. A14, hem Exynos'u hem de Snapdragon'ı geride bırakmayı başardı.

Apple'ın A14 Bionic işlemcisi, Geekbench'te ortaya çıktı. Tabii bu sayede elde edilen sonuçları Exynos 1000 ve Snapdragon 875 ile kıyaslama imkânı da doğdu. Elde edilen sonuçlarda A14 Bionic, hem Exynos 1000'i hem de Snapdragon 875'i geride bırakmayı başardı.

Apple'ın işlemcisinin, mobil dünyanın en güçlü işlemcilerini üreten Qualcomm'un yeni nesil işlemcisini geride bırakması dikkatleri işlemcinin üstüne çekti. Üstelik bu işlemcisinin iPhone 12 serisinde kullanılacak olması yeni nesil iPhone almak isteyenler için de oldukça heyecan verici oldu.

A14 Bionic, Geekbench skoru

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere A14 Bionic, Geekbench 5'te tek çekirdekte 1.583 puan almayı başarırken çoklu çekirdek testinde 4.198 puan aldı. Testte işlemcinin temel frekansı 2.99 GHz'de tutuldu.

Yukarıda bahsedilen diğer iki işlemciden Exynos 1000, Geekbench'te tek çekirdekte 1.302 puan, çoklu çekirdekte 4.250 puan almayı başarmıştı. Exynos, çoklu çekirdekte A14'ü geride bırakmayı başarmış. Snapdragon 875 ise tek çekirdekte 1.159 puan, çoklu çekirdekte 4.090 puan almıştı. Snapdragon'ın hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte A14'ün Bionic'in gerisinde kaldığı görülüyor.

Sonuçlara bakıldığında A14, hem Samsung'un Exynos işlemcisini hem de Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini geride bırakıyor. Ancak bunların sadece Geekbench skoru olduğunu ve gerçek dünyadaki performanslara dair her zaman kesin bir şey göstermediğini de belirtmek gerekiyor. Yani Geekbench'te yüksek skorlar alsa da cihaz üstünde Exynos'tan ya da Snapdragon'dan daha yüksek bir performans sergileyemeyebilir. Peki, siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?