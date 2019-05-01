Apple Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Oranda Düştü

Apple, iPhone satışlarının bir önceki çeyreğe göre rekor miktarda düşüş gösterdiğini açıkladı. Şirketin gelirleri ise artış göstermeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 2019 yılının ilk üç ayındaki gelir-kâr dengesini ve iPhone satışlarının durumunu açıkladı. Açıklanan verilere göre iPhone satışları, yılın ilk çeyreğinde %17 gibi rekor bir düşüşe imza attı. Bu düşüş nedeniyle iPhone satışlarından elde edilen gelir de 31 milyar dolara geriledi.

Apple’ın yılın ilk üç ayındaki toplam geliri 58 milyar dolar olarak açıklanırken, net kârı ise 11,6 milyar dolar oldu. iPhone satışlarının kampanya ve indirimler sayesinde Mart ayı sonları itibariyle artmaya başladığını belirten Apple CEO’su Tim Cook, “Bir önceki çeyreğe göre ticari ilişkiler daha iyi. Atmosfer daha iyi. Bunların hepsinin bize fayda sağladı.” dedi.

Tim Cook, Çin ve Türkiye gibi pazarlardaki ekonomik durumun iPhone satışlarını olumsuz etkilediğini bu yılın başlarında zaten itiraf etmişti. Apple, iPhone satışlarının azalması nedeniyle alternatif gelir kaynakları oluşturmak için çalışıyor. Şirket, yeni gelir modelini donanım ürünlerinden ziyade abonelik servisleri üzerine odaklıyor.