Apple, AIDS ile Mücadele İçin 200 Milyon Dolar Topladı

Apple, (Product)RED ürünleri sayesinde, AIDS ile mücadeleye en büyük desteği verdi.

Teknoloji devi Apple, çoğu zaman yüksek ürün fiyatları ile eleştiriler alsa da yıllardır AIDS ile mücadeleye verdiği destek kapsamında ürettiği kırmızı ürünlerle (Product RED) inanılmaz bir rakam elde etti. RED adı verilen, Afrika'da AIDS hastalığını bitirmek adına yardım fonu oluşturan kuruluş ile ortak çalışmalar yürüten Apple, fonun şimdiye kadar topladığı paranın 3'te birini tek başına karşıladı.

2006 yılında faaliyete geçen RED, AIDS hastalığına tamamen son vermek amaçlı bir fon olarak kurulmuştu. Apple ise bu kapsamda kırmızı renkte ürünler üreterek, gelirinin bir kısmını da bu projeye vereceğini belirtmişti. Fon, kurulduğu tarihten bu yana 600 milyon dolar bağış toplarken; bu rakamın 200 milyonu tek başına Apple'dan geldi.

Firmanın son olarak piyasaya sunduğu RED ürün ise Iphone XR oldu. Bununla birlikte şirket, HIV-pozitif taşıyıcısı olan hastaların yapılan bağışlar sayesinde kurtulan hayatlarıyla ilgili okumaya değer hikayeleri de kendi sitesinde paylaştı. Kenya ve Afrika'da bulunan 7 farklı ülkede, milyonlarca yetişkin ve çocuğun test edilmesini sağlayarak gerekli tedavileri onlara ulaştıran bu oluşum, sayısız insanın hayatını kurtardı.

Bu hafta sonu ise dünya AIDS günü etkinliği kapsamında bir yardım fonu daha düzenleyecek olan Apple, aynı zamanda geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bir çok Apple Store'da logolarını kırmızı renkte yaparak konu hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyecek. Ayrıca 1-7 Aralık tarihleri arasında, App Store'lardan yapılan tüm alımlardan 1 dolar kampanyaya bağış olarak aktarılacak.