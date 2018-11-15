Apple AirPods 2 İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Bu yıl sonlanmadan tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan AirPods 2'nin nasıl görüneceği ilk kez ortaya çıktı.

Twitter'da 'sızıntıların efendisi' olarak adlandırılan Ice Universe, geçtiğimiz günlerde AirPods 2'nin bu sene kesinlikle duyurulacağını tweetlemişti. Daha önce neredeyse hiç yanılmamış bir kaynak olduğu için söyledikleri bizim için bir referans noktası.

Gelecek duyuruyla birlikte, daha uzun şarj süresi, suya dayanıklılık, Siri ve kablosuz şarj desteği ile gelmesi beklenen AirPods 2'ye dair ilk görüntü de sızdırıldı. Görsel olarak pek bir fark göze çarpmıyor.

Yukarıda sizlerle beklentilerin kablosuz şarj üzerine olduğunu söylemiştik. Ancak yukarıdaki sızdırılan fotoğrafta herhangi bir led lamba göremiyoruz. Bu da akıllara 'Acaba kablosuz şarj bir kere daha mı pas geçilecek?' sorusunu getiriyor.

Çok büyük bir sürpriz olmazsa bu sorunun cevabını bu sene bitmeden alacağız. Bakalım Apple bizleri şaşırtabilecek mi.