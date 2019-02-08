Kablosuz kulaklık denince akla ilk gelen, ancak cepleri yakan Airpods'un başarılı alternatiflerini listeliyoruz.

Dolanan, etrafa takılan ve zedelenip bozulan kablolardan bizleri kurtaran kablosuz kulaklıklar, son dönemlerde para yatırılabilecek en anlamlı teknolojik cihazlardan birisi hâline geldi. Apple’ın kendi kablosuz kulaklığı Airpods’un fiyatının %20 civarında artması ile 1.200 TL’ye satılması, bizleri diğer markaların alternatiflerine yöneltti. Bu listemizde sizler için Apple’ın Airpods’una alternatif 7 kablosuz kulaklığı inceledik.

Not: Listede pahalıdan ucuza doğru bir sıralama yaptık, her bütçeye uygun AirPods alternatifini bulmanız mümkün.

7. Sony WF 1000x:

Sony’nin kablosuz kulaklığı şık görünümü sayesinde her ortamda kullanılabilirliğiyle karşımıza çıkıyor. Gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Sony’nin gerçek kablosuz kulaklığı arka plandaki sesleri yok ederek üstün ve temiz bir ses deneyimini kullanıcıya sunuyor. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor.

Tek şarjda 3 saat kullanım fırsatı sunan Sony WF 1000x, bu sürenin sonunda 1,5 saatlik bir şarj süreci gerektiriyor. Taşıma kutusuna konulduğunda şarj olmaya başlayan cihaz, 1.300-1.500 TL civarında teknoloji marketlerinde satın alınabilir durumda. Fiyatı AirPods ile yarışacak düzeyde, performans alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz.

6. Samsung Gear IconX (2018):

Apple’ın Airpods’undan önce piyasaya sürülen IconX Bluetooth kulaklık, gerçek anlamda kablosuz olarak piyasaya sürülen ilk kulaklıklar arasında yer alıyor. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor. Özellikle spor yapan kişiler için tasarlanan ve gürültü engelleme özelliğine sahip olan IconX (2018), su ve toza karşı dayanıklı IP68 sertifikasına sahip.

Cihazın kendi içerisinde bulunan 4GB’lık hafızası, herhangi bir cihaza bağlı kalmadan sadece kulaklıklar ile müzik dinlenebilmesine de olanak tanıyor. Hafızası içinden tek şarjda 7 saat, Bluetooth üzerinden tek şarjda 5 saat kullanım deneyimi sunan IconX (2018), 4 kereye kadar şarj imkanı tanıyan taşıma kutusuna da sahip. Fiyatı 800 TL civarında olan Gear IconX’in 2018 versiyonu, teknoloji marketlerinden taksit imkanıyla satın alınabiliyor.

5. Xiaomi Mi Airdots Pro

Listelediğimiz kablosuz kulaklıklarun en büyüğü olan Xiaomi Mi Airdots Pro, batarya bakımından da en büyük kablosuz kulaklık olarak listemizde yer alıyor. Tek şarjda tam 10 saatlik kullanım imkanı sunan cihaz, sadece 1 saat gibi oldukça kısa bir sürede şarj olabiliyor. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor. Taşıma kutusuyla beraber bir günden fazla müzik dinleten Xiaomi’nin Mi Airdots Pro kulaklığını Teknostore üzerinden 799 TL’ye satın alabilirsiniz.

4. Plantronics BackBeat FIT 3100

Spor yapan kişiler için önerilen kulaklık olan Plantronics’in kablosuz kulaklığının üst kısmındaki ek uzantısıyla kulağınızdan düşmesi imkansız hale geliyor. Tek şarjda 5 saatlik müzik deneyimi sunan cihaz, taşıma kutusuyla beraber 35 saatin üzerinde kullanım imkanını sağlıyor.

Cihazın 15 dakikalık şarj ile 1 saatten fazla kullanılabilmesi, öne çıkarılan bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor. IP57 sertifikası ile 1 metrelik suda 30 dakikaya kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olan Plantronics BackBeat FIT 3100, 700 TL civarından satın alınabiliyor.

3. Meizu Pop TWS

Çinli teknoloji firması Meizu’nun kablosuz kulaklığı Meizu Pop, kulağın dışına doğru bir çıkıntı oluşturmaması sayesinde bazı durumlarda farkedilmiyor bile. Tek şarjda 4 saat kullanım deneyimi sunan cihaz, 2,5 saatte tam şarja ulaşıyor. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor. Kablosuz şarj olma özelliğine de sahip olan taşıma kutusu ile beraber toplamda 15 saat müzik dinlenebiliyor. Meizu’nun Pop kablosuz kulaklığı 400 TL civarından satın alınabiliyor.

2. QCY T1 Pro

Fiyat/performans ürünü olarak değerlendirilen QCY’ın T1 Pro kablosuz kulaklığı, aynı Sony ve Samsung’a benzer bir tasarıma sahip. Taşıma kutusunda 1,5 saatte şarj olan cihaz, kesintisiz 2,5 saat müzik deneyimini sunuyor. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor.

Müzik konusunda gerçekten hassas biriyseniz bu kulaklığın müzik deneyimini pek beğenmeyeceğinizi şimdiden söyleyelim. Sıradan kullanıcılar içinse genel olarak güzel bir müzik deneyimin sunan QCY T1 Pro, 200 TL civarında fiyata sahip.

1. QCY Q29 Pro

Listemizin en ucuz cihazı olma unvanına sahip olan Çinli üretici QCY’ın Q29 Pro modeli kablosuz kulaklık, tek şarjda 2,5 saatlik kesintisiz kullanım deneyimini sunuyor. Taşıma kutusuyla beraber 10 saate kadar kullanabileceğiniz cihaz, tam bir fiyat/performans canavarı. Cihazın yönetimi ise dokunmatik yüzeyi ile gerçekleştirilebiliyor. Çinli üreticinin ortaya koyduğu oldukça başarılı ürünü QCY Q29 Pro, ülkemizde 160 TL ve civarına bulunabiliyor.

İşe, okula giderken veya koşu, yürüyüş yaparken sallanan kablolardan kurtularak daha özgür olmanızı sağlayan kablosuz kulaklıklar, hayatınızı kolaylaştırmanın adımlarından birisi. Eğer hâlâ kablosuz bir kulaklığa sahip değilseniz, bu yazımızda sizler için derlediğimiz kablosuz kulaklıklardan size uygun olanı seçebilir ve siz de telefonla konuşurken, müzik dinlerken günlük hayatınızda daha özgür hâle gelebilirsiniz.