AirPods ile Yeni Tanışacakların En Sevecekleri Özellik

Apple, AirPods'lara herhangi bir tuş eklemedi. Ancak kulaklıklarda bulunan çift dokunma özelliği, bazı faydalı kısayolların atanabilmesini mümkün kılıyor.

Apple, 2016 yılında tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte 3.5mm’lik kulaklık girişine veda etti. Bu da yeni nesil iPhone’ları şarj ederken aynı anda müzik dinlemenin mümkün olmadığı anlamına geliyor. Apple’ın bu konudaki çözümü ise şirketin mevcut en güncel kablosuz kulaklığı olan AirPods oldu.

Apple AirPods, standart kablosuz kulaklıklardan farklı olarak bazı faydalı kısayollara sahiptir. Cihazın üzerinde herhangi bir tuş bulunmamasına rağmen bu kısayollar sayesinde dinlediğiniz müziği durdurabilir, bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir ya da Siri’yi aktif edebilirsiniz. Peki bu tam olarak nasıl olacak?

Öncelikle Ayarlar>Bluetooth sayfasına ilerleyin. AirPods’u bulun ve aynı satırın sonundaki ‘i’ sembolüne dokunun.

AirPods kısayollarını belirlemek için kulaklıkların iPhone’nunuza bağlı olması ve kulağınızda takılı olması gerekiyor.