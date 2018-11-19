AirPods ile Yeni Tanışacakların En Sevecekleri Özellik

Apple, 2016 yılında tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte 3.5mm’lik kulaklık girişine veda etti. Bu da yeni nesil iPhone’ları şarj ederken aynı anda müzik dinlemenin mümkün olmadığı anlamına geliyor. Apple’ın bu konudaki çözümü ise şirketin mevcut en güncel kablosuz kulaklığı olan AirPods oldu.
Apple AirPods, standart kablosuz kulaklıklardan farklı olarak bazı faydalı kısayollara sahiptir. Cihazın üzerinde herhangi bir tuş bulunmamasına rağmen bu kısayollar sayesinde dinlediğiniz müziği durdurabilir, bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir ya da Siri’yi aktif edebilirsiniz. Peki bu tam olarak nasıl olacak?
- Öncelikle Ayarlar>Bluetooth sayfasına ilerleyin. AirPods’u bulun ve aynı satırın sonundaki ‘i’ sembolüne dokunun.
- AirPods kısayollarını belirlemek için kulaklıkların iPhone’nunuza bağlı olması ve kulağınızda takılı olması gerekiyor.
- Açılan sayfada AirPods isminin hemen altında AirPods’a çift dokunarak belirleyebileceğiniz kısayolları göreceksiniz.
- Sağ ve sol AirPods için ayrı kısayollar belirleyebiliyorsunuz. Örneğin sağ Airpods’a çift dokunduğunuzda dinlediğiniz müzik dururken, sol AirPods Siri’yi aktif edebilirsiniz.