Apple, AirPods Pro Siparişlerine Yetişmekte Zorlanıyor

Apple'ın yakın bir zamanda kullanıcılara tanıttığı AirPods Pro, kablosuz kulaklıklar arasında kendini kanıtlamış durumda. Hatta kullanıcılar AirPods Pro kulaklıkları o kadar çok sevdi ki, Apple gelen siparişlerle baş etmekte zorluk çekiyor.

Citi’de analiz uzmanı olarak görev yapan Jim Suva, Apple’ın AirPods Pro kulaklıkları için aşırı talep geldiğini ve şirketin yeterince üretim yapmakta zorlandığını belirtti. İşin ilginç tarafıysa Apple’ın üretim sürecinde hiçbir sıkıntı olmaması ve tek nedenin aşırı talep olması.

CNBC’ye açıklamalarda bulunan Suva, AirPods için gelen aşırı talep sebebiyle ürünlerin müşterilere ulaşmasında birkaç haftalık gecikmeler meydana geldiğini belirtti. Apple, özellikle tatil dönemlerinde aşırı talep alan AirPods kulaklıkların üretimini yetiştirmekte de bir hayli zorlanıyor.

AirPods ve Apple Watch cihazlarının elde ettiği bu büyük başarı, 2020 yılından itibaren giyilebilir teknolojilerin yaygınlığının bir hayli artacağına işaret ediyor. Giyilebilir teknolojilerin ulaşacağı satış sayısını tahmin etmek şu an için oldukça zor olsa da uzmanlar, 2020 yılında yatırımcılar için büyük sürprizler olacağına dikkat çekiyor.

Apple’ın ekim ayında paylaştığı veriler de uzmanların tahminlerini destekler nitelikte

Giyilebilir teknoloji satışlarında %50 oranında bir büyüme kaydeden Apple, 2020 yılında bu oranı katlayarak devam etmek istiyor.

Elbette AirPods Pro için gelen bu aşırı talepten daha önce de haberdardık. Wedbush’ta analiz uzmanı olan Dav Ives, Apple’ın 2019 yılında yaklaşık 65 milyon AirPods satışı yapacağını ileri sürmüştü. Ives, Apple’ın gelecek sene ise bu sayıyı yaklaşık 90 milyona çıkaracağına inanıyor.

Bernstein’da analiz uzmanı olan Toni Sacconaghi, 2019 yılı içerisinde Apple’ın 6 milyar dolar değerinde AirPods satışı yaptığını öne sürüyor. Sacconaghi, 2020 yılında Apple’ın 85 milyon AirPods satışı yapacağını ve benzer bir yükselişin 2021 yılında tekrar yaşanacağını ileri sürüyor. Bu da Apple’ın en büyük üçüncü projesinin AirPods olacağı anlamına geliyor.

Jim Suva’nın CNBC’ye yaptığı açıklamalarda, Apple Watch Series 3 cihazının şirketin en değerli ikinci giyilebilir teknoloji projesi olduğu bilgisi yer alıyor. Apple Watch, ilk defa 2017 yılında kullanıcılarla buluşmuştu. Bu nedenle pek de yeni bir gelişme olduğu söylenemez. Fakat cihazın 199 dolar fiyat etiketine sahip olması, kullanıcılar için hala oldukça cazip bir seçenek olarak karşılarına çıkıyor.

2019 yılında Apple’ın stoklarındaysa genel olarak %84 oranında bir artış oldu. Bu da şirketin Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi’nde liderlik koltuğuna oturmasını sağlıyor.