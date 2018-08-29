Apple, AirPort Extreme'ini yıllardır bir kutuya koyup kaldıran müşterilerini sevindirecek bir güncellemeye imza attı.

Apple, 2007 yılında piyasaya sunduğu router ve wireless erişim noktası gibi özellikleri bir arada barındıran network çözümü AirPort Extreme'i en son 2011 yılında güncellemişti. Hiç kimsenin beklemediği bir anda ürüne yepyeni bir firmware güncellemesi geldi.

Apple'ın resmi sitesinden yayınladığı 7.8 güncellemesi ile birlikte AirPort Extreme'inizi kablosuz hoparlör adaptörü olarak kullanabileceksiniz. Tek yapmanız gereken kablolu hoparlörünüzü AUX girişi aracılığı ile AirPort Extreme cihazınıza bağlamak. Daha sonrasında iMac, iPhone veya iPad'inizden, AirPlay 2 aracılığıyla bu sayede ses alabileceksiniz.

Eğer AirPort Extreme sahibiyseniz ve bu yeni özelliği test etmek isterseniz, buraya tıklayarak güncellemeyi indirebilirsiniz.