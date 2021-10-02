Geçtiğimiz günlerde iCloud'a iOS 15'le gelen bir özellikte bulunan güvenlik sorunuyla karşımıza çıkan Apple, şimdi de kayıp eşyaların bulunmasını sağlayan AirTag'le karşımızda. Kaybedildiğinde iPhone'lar üzerinden taratılabilen cihazlar, sahiplerinin telefon numarasını pek de soru sormadan Apple'ın sitesine gömüyor. Bu da zararlı kodların yazılabileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple, iCloud Private Relay (Özel Geçiş) üzerinde bulunan bir güvenlik açığı sebebiyle gündemimize gelmişti. Söz konusu açık sebebiyle kullanıcıların IP adresleri, basit birkaç işlemin ardından öğrenilebiliyordu. macOS üzerinde düzeltilen söz konusu sorunun, iOS 15 cihazlarda hala devam ettiği bildirilmişti.

Bunun üzerinden çok zaman geçmeden Apple yine farklı bir açıkla karşımızda. Bu sefer kayıp eşyaların bulunmasını sağlayan AirTag ürünüyle gündemimizde olan şirketin, bu konu hakkında, çözümü kendisi için basit olsa da pek istekliymiş gibi görünmediğini söyleyebiliriz.

Hacker’lar, AirTag’leri kötü amaçlar için kullanabilir (Basitçe)

AirTag, kayıp moduna alınıyor

AirTag’ler kaybedilen eşyaları bulmak için üretilmiş olsalar da kendilerinin de kaybedildiği sık sık oluyor. Bu sebeple içlerinde ‘kayıp modu’ bulunuyor. Bu mod sayesinde kayıp AirTag’i bulan kişiler, bu cihazları telefonlarına taratıyor ve sahiplerinin telefon numarasını görüp kendisini bilgilendirebiliyor.

Cihaz, telefona okutulduğunda sahibinin telefon numarası, AirTag’i bulan kişinin iPhone’unda görünüyor. Bunun ardından iPhone, bu numarayı Apple’ın sitesine gömüyor. Sorun tam olarak telefon numarası kısmında yatıyor. Buradaki güvenlik konusuna pek de fazla odaklanılmadığından telefon numaranızı girmeniz gereken yere ‘herhangi bir şey’ girebiliyorsunuz. Buna zararlı kodlar da dahil.

Bulunan bir AirTag taranıyor ve sahte bir sitede kişisel bilgilerin girilmesi isteniyor

Yani zararlı bir XSS kodunun girildiğini düşünürsek Apple, bunu direkt siteye gömmüş oluyor. Bu da sonucunda oltalama yöntemiyle yapılan saldırıları büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Buna örnek olarak kayıp bir AirTag tarandığında sahte bir iCloud giriş ekranının çıkmasını gösterebiliriz. Bu sayede kişiler, giriş bilgilerini, farkında olmadan karşı tarafa aktarmış olur.

Aylarca beklendi:

Açığı ortaya koyan Bobby Rauch, 20 Haziran’da bu açığı Apple’a bildirmişti. Bunun ardından sorunun üzerinde çalışıldığı söylenerek sürekli bekletilen Rauch, 90 günün ardından sorunu açıkça paylaşacağını söyledi. Sorun hala giderilmeyince de makalesini paylaştı.

AirTag’ler taratıldığında sizden herhangi bir siteye giriş yapmanızı istemezler. Bu sebeple bir AirTag alacakken bu haber sizi vazgeçirdiyse, kullanmakta herhangi bir sorun olmadığını, sadece tedbirli olmakta fayda olduğunu belirtelim.