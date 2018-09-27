Son dönemlerde işin içerisine dolar kuru farkı da girince, özellikle elektronik ürünler bizler için iyiden iyiye cep yakar oldu. Ancak Apple Watch kullanacağı yeni bir uygulama ile verdiğiniz parayı son kuruşuna kadar hak edecek.

Apple Watch, bir saat olmanın çok daha ötesinde olan çeşitli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu noktada daha önce de bu akıllı saatlerin hayat kurtardığına rastlamıştık. Ancak gel gelelim son dönemlerde Apple da dahil olmak üzere birçok elektronik ürün bizler için bir hayli cep yakıcı duruyor. Apple Watch ise Cardiogram ile kurduğu ortaklığın ardından, verdiğiniz her bir kuruşu fazlasıyla hak edecek.

Şu an için yurt dışında kullanılmaya başlayacak olan uygulama; çeşitli sigorta şirketleri ile ortaklık kurmak amacıyla Cardiogram isimli sağlık uygulaması ile çalışmaya başlıyor. Giyilebilir cihazlara özgü bir kaza hayat sigortası amacı ile atılan bu adım, Apple Watch kullanıcılarına 12 ay boyunca 1.000 dolara yakın bir bütçe kazanma fırsatı sunuyor.

Apple Watch’ınızın halp atış hızınızı her beş dakikada bir düzenli olarak ölçen uygulama, size elde edilen verilerin ne anlama geldiğini de söylemektedir. Bunun gibi sağlığınız hakkında bir dolu bilgiye erişebilecek olan uygulama, Apple Wach gibi giyilebilir cihazların sağlık amacıyla kullanılmasını da artıracaktır.