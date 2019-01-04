Apple, Alman Mahkemesinin iPhone 7 ve iPhone 8 Satışlarını Durdurması Kararına Uymak Zorunda Kaldı

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Qualcomm'un açtığı patent ihlali davaları sonucunda Apple, Almanya'da eski model telefonlarının satışını durdurdu.

Apple yeni nesil telefonlarının düşük talepleriyle ilgilenirken yeni bir zorlukla karşılaştı. Apple’ın geçtiğimiz haftalarda yasal savaş içerisine girdiği Qualcomm, olayı yeni bir boyuta taşıdı.

Qualcomm’un patentlerini ihlal ettiğine karar verilen eski model iPhone’ların yerel satışları, Alman mahkemesi kararına göre durduruldu.

Firma benzer bir kararı Çin’deki mahkemelerden de almıştı ve bu karara uymamıştı. Bunun yerine yazılım güncellemeleri getirerek bölgesel satış yasağını atlatmaya çalışmıştı ancak Almanya’da durum böyle olmadı. iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus Alman piyasasından yok oldu.
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Apple’ın resmi sitesinde cihazın satışı durmuş olsa da belirtilen cihazların üçüncü parti Alman satıcıları telefonu satmaya devam ediyor. Apple’ın ortaklarından Gravis’in iPhone 7 ve iPhone 8 serisini özellikle ana sayfalarında önermesi de göze çarpan başka bir durum.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/apple-iphone-7-iphone-8-germany-sales-ban-enforced_id112430
Etiketler: apple, Almanya, Satış Yasağı
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