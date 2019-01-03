Apple, Rekor Kırılan App Store Yılbaşı Gelirini Açıkladı

Geçtiğimiz yılın başında 300 milyon dolar satım alımla rekor kıran App Store, 2019'da bu rekorunu tazeledi. Apple, yılbaşı gününde tam 322 milyon dolarlık satış yapıldığını açıkladı.

Apple her sene olduğu gibi, 2019'un başında da yaptığı yeni yıl satışlarından elde ettiği geliri açıkladı. 2018 rekorunu egale eden Apple, satış istatistiklerini paylaşarak adeta gövde gösterisi yaptı. Paylaşılan satış rakamlarına göre, noel ve yeni yıl arasında 1.22 milyar dolarlık harcama kaydedildi. Yılbaşı günü ise rekor sayıda satış yapılarak 322 milyon dolara ulaşıldı.

Apple yalnızca uygulama marketi olan App Store'da değil, diğer servislerinde de başarılı günler geçiriyor. Diğer hizmetlerden (iTunes, AppleCare, Apple Pay...) elde edilen gelirlerde de artış yaşanırken, bu alanda da yeni bir rekora gidiliyor. Çarşamba günü Apple tarafından yapılan paylaşımda, App Store'un diğer servis gelirlerinin, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına yardımcı olduğu belirtilmişti. App Store, Apple Music, Cloud Hizmetleri, Apple Pay ve reklam gelirlerinin toplu olarak birleştiği Apple hizmetleri, kendi satış rekorunu da böylece kırmış oldu.

Yılbaşı satışlarında satın alınan uygulamaların çoğu, genellikle son dönemde yüksek popülarite yakalamış uygulamalar. Oyun ve kişisel bakım kategorileri, satışlarda başı çekerken en fazla indirilen oyunlar Fortnite ve PUBG oldu.