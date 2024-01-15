Apple'ın Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası'na uymak için neler planladığı ortaya çıktı. Üçüncü taraf uygulama yüklemeye izin vermek zorunda kalacak şirket, bunu App Store'u ikiye bölerek çözecek.

Apple’ın başı son zamanlarda Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle dertteydi. AB, teknoloji devine kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara izin vermesi için baskı yapıyordu. Hatta geçtiğimiz hafta Rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager, CEO Tim Cook ile konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirmiş ve şirkete DMA kapsamındaki zorunluluğun yaklaştığını hatırlatmıştı.

Bugün ise Apple’ın bu konuda nasıl bir çözüm uygulamayı planladığı ortaya çıktı. Bloomberg’ten Mark Gurman’a göre şirket, önümüzdeki haftalarda App Store’da büyük bir değişiklik yapacak.

Avrupa Birliği'ndeki App Store ile dünyanın kalanındaki App Store farklı olabilir

Gurman, Apple’ın üçüncü taraf uygulamalara izin vermeye zorlayacak yasaya uymak için mağazayı ikiye bölebileceğini ifade etti. Teknoloji devi, bunu Avrupa’da App Store’u dünyanın kalanından ayırarak yapabilir.

Yani Avrupa Birliği ülkelerinde farklı bir App Store, diğer ülkelerde de ayrı bir App Store görmeye başlayabiliriz. Apple’ın mağazasını yasaya uygun hâle getirmesi için 7 Mart’a kadar süresi var. Yani önümüzdeki 7 hafta içinde bu değişikliklerin yapılması gerekiyor.

AB, üçüncü taraf uygulamalara ek olarak şirkete diğer konularda da baskı yapıyor. Apple’ın geliştiricilere uygulamalarını App Store dışında tanıtmasına karşı çıkamayacak. Ayrıca üçüncü taraf ödeme sistemleri kullanmalarına da izin vermek zorunda kalacak. Avrupa’daki FaceTime ve Siri’de de bazı değişiklikler görmemiz olası. Neler yaşanacağını ilerleyen haftalarda öğreneceğiz.

DMA'nın teknoloji devlerine getirdiği zorunluluklar için: