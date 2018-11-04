Apple, App Store Türkiye’de satılan ürünlere yeni zamlar yaptı. Zamlar, ürünlerin önceki fiyatlarının 4 katına kadar çıkabiliyor.

Apple, artan döviz kuruna rağmen uzun zamandır App Store üzerinde bir zam yapmamıştı. Zamların gelmemesi, Apple’ın Steam benzeri bir politika izlediği sorusunu akıllara dahi getirmişti. Doların 7 TL’lere çıktığı zamanlarda bile zam yapmayan Apple, beklenen zammı gün itibari ile yaptı. App Store’da yer alan hemen tüm ücretli oyun ve uygulamaları etkileyen bu zam, platformdaki uygulamaların fiyat ortalamasını da 20 TL’lere çıkardı.

Apple’ın yaptığı bu zam sürpriz oldu, çünkü şirket geçen gün iPad Pro ve Mac etkinliğinin hemen ardından Türkiye fiyatlarında ufak bir indirime gitme kararı almıştı. Üstelik App Store’a yapılan zamlar, 50 kuruş eklendi şeklinde olmadı. Örneğin normalde 29,99 TL’ye satılan Minecraft, yeni zam ile birlikte 49,99 TL’den satılmaya başladı. Düşük fiyatlı ürünlerde durumlar daha da kötü. Normalde 0,59 TL’ye satılan oyun ve uygulamaların hemen hemen tamamı yaklaşık 4 kat zamlanarak 1,99 TL’ye çıktı.

Bu zamlar şu an için uygulama ve oyun satın alımlarında geçerli. Uygulama içi satın almalarda henüz bir değişiklik yok, ancak muhtemelen birkaç gün içerisinde uygulama içi satın almalara da bu denli büyük çaplı bir zam yapılabilir.

Tim Cook, geçen gün yaptığı bir açıklamada kendilerinde sorun olmadığını aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birkaç ülkenin ekonomik olarak sorunlu olduğunu söylemişti. Dövizin ivmesi şu anda düşüşe yönük olsa da Apple’ın aldığı bu karar milyonlarca iOS kullanıcısını öfkelendirecektir. İlerleyen günlerde şirketin en gibi kararlar alacağını hep beraber göreceğiz.