Apple, bir devri başlatan akıllı saati Apple Watch'ın piyasadan kaldırıldığını duyurdu.

Apple bugün, şirketin ilk giyilebilir teknolojisi olan Apple Watch Series 1 akıllı saatinin üretimini sonlandırdığını duyurdu. Ayrıca Apple Watch Series 3 cihazının daha düşük fiyatta satışa sunulacağını da ifade etti.

Akıllı saatlerin dördüncüsünü ekleyen Apple; yeni S4 işlemcili, EKG okuyuculu ve oldukça büyük ekranlı son model Apple Watch Series 4 modelini kullanıcı deneyimine sunarken, serinin ilk modelini de üretimden kaldırdı. Tim Cook “Apple Watch’ın bu kadar kısa bir sürede nasıl büyüdüğünü bir düşünün” dedi ve dünya çapında en çok satan akıllı saat olduğunu da ekledi.

2015’te piyasaya sürülen Apple Watch Series 1, 2016’da Apple Watch adıyla görülmeye devam etti. Cihaz, tek çekirdekli S1 yongası, 8GB dahili hafıza ve kalp atış hızı sensörü bulundurmasına rağmen GPS özelliğine sahip değildi. 2015 yılında 12 binden fazla satılarak, listelerin birincisi olmaya hak kazandı.