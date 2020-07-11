Uzun süredir AR gözlükleri hakkında konuştuğumuz Apple, son iddialara göre gözlüklerin geliştirilme aşamasında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, gözlüklerin lenslerinde ‘deneme üretimi’ aşamasına geçti.

Teknoloji devi Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü ve başlığı üzerinde çalıştığını uzun zamandır biliyor ve dile getiriyoruz.Ancak geçen onca zamana rağmen Apple, ne gözlüğü ne de başlığının son durumu hakkında bir bilgi paylaşımı yapmadı. Yine de bu konuda bilgi almayı başarabilen bazı kaynaklar bulunuyor.

İşte o kaynaklardan birisi olan The Information’un son haberi, Apple’ın AR gözlükleri hakkında önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. The Information, gözlüğün yarısaydam lenslerinin ‘prototip aşamasını geçtiğini ve deneme üretimi aşamasına girdiğini’ iddia etti.

Gözlüklerin 2 yıl sonra üretilmesi bekleniyor:

The Information, yaptığı haberde AR gözlüklerin seri üretimi için hâlâ 2 yıl daha beklememiz gerektiğini de ifade etti. Kaynak tarafından paylaşılan bu bilgi, ilk olarak yaklaşık 8 ay önce paylaştığımız AR gözlüklerin 2022 yılında piyasaya çıkacağı iddiasıyla uyuşuyor.

The Information, haberde bunların yanı sıra lens hakkında da geniş bir bilgi paylaşımında bulundu. Habere göre AR gözlüklerin lensleri, sinemalardaki 3D gözlükler gibi polarize bir sistem kullanıyor ve böylece derinlik algısını çok daha iyi yansıtabiliyor. Teknoloji, şu anda piyasada bulunan diğer AR ve VR cihazlardaki teknolojiye oldukça benziyor.

The Information’un kaynağına göre AR lenslerini üretmek, lensler fazlasıyla ince ve farklı sentetik materyallerden oluşan katmanlara sahip olduğundan oldukça zorlu bir süreç. Tüm bu katmanlar herhangi bir çiziğe karşı oldukça savunmasız olduğundan lensler, tozdan tamamen yoksun alanlarda üretilmek zorundalar.

Birçok kaynağa göre şirket, bu teknoloji için 1.000’e yakın çalışanını görevlendirmiş durumda. Ancak Apple’ın artırılmış gerçeklik teknolojisini sunacak gözlüklerin tam olarak ne zaman piyasaya süreceğini hâlâ bilmiyoruz. Bunun yanı sıra cihazda tam olarak hangi teknolojilerin bulunacağı sorusunun cevabı da henüz elimizde bulunmuyor.