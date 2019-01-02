Apple, Aralarında Akıllı Kumaş da Bulunan 3 Yeni Patent Aldı

Ürün ekosistemini çok başka boyutlara taşımayı planlayan Apple, üç yeni patent aldı. Bu patentlerin arasında akıllı kumaş gibi sektörde devrim yaratabilecek bazı ilginç ürünler de bulunuyor.

Apple, akıllı telefon ve bilgisayar sektörünün ayağı yere en sağlam basan şirketlerinden biri olabilir. Ancak şirket, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ciddi bir düşüş yaşamış durumda. Öyle ki; Ağustos ayında değeri 1 trilyon doları aşan şirket, 2018 yılının %32’lik değer kaybıyla 750 milyar doların altında bir değer ile tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nden (USPTO) üç yeni patent alan Apple, ekosistemini genişleterek daha fazla kullanıcı için cazibe merkezi haline gelmeyi planlıyor gibi görünüyor. Üstelik Cupertino merkezli şirketin aldığı patentler arasında kendi giyim markası dahi bulunuyor.

iClothing

iClothing’in ne olduğu hakkında detaylı bir açıklama bulunmuyor ancak OLED ekranlar ile giyim sektörünü bir araya getirecek bir ‘akıllı kumaş’ olabileceği tahmin ediliyor. Eğer böyle bir teknoloji somut bir ürün olarak karşımıza çıkarsa Apple tarafından geliştirilen iClothing ceketiniz, aynı zamanda iPad işlevlerine sahip olabilir.

Apple için Uber

Günümüzde Uber ya da Lyft gibi taşımacılık hizmetlerinden faydalanmak için bu hizmete özel bir hesap açmanız ve kart bilgilerinizi girerek ödeme yapmanız gerekiyor. Apple için Uber’de ise taşımacılık hizmeti, Apple Maps’in içine dahil ediliyor. Böylece hizmetten Apple Maps üzerinden faydalanabiliyor, App Store bilgileriniz ile ödeme yapabiliyorsunuz.

Çok Oyunculu Oyun Sistemi

Apple ekosisteminin en beğenilen yanlarından biri de farklı cihaz ve kullanıcıları, bulut teknolojisi üzerinden çok iyi bir şekilde birbirine bağlayabilmesi. Çok Oyunculu Oyun Sistemi ile birlikte Apple, bu yeteneğini çok oyunculu oyunlara da getirmiş olacak. Sistem sayesinde oyuncular bir oyun için çevrimiçi odalar oluşturup arkadaşları ile oyun kurabilecekler.