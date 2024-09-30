Apple'ın iOS 18 ile tanıttığı araç tutmasını önleme özelliği, "Bunu bile düşünmüşler!" dedirtiyor. Peki tam olarak nasıl bir özellik bu?

Apple’ın iOS 18 ile yepyeni bir özellik getirdi: Araç tutmasını engelleme özelliği! Üstelik bunu sadece, küçük noktalar aracılığıyla yapıyor.

Gelin, bu özelliğin tam olarak nasıl çalıştığına ve nasıl aktif hâle getirebileceğimize bir göz atalım.

Araç tutmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Apple’ın iOS 18 ile hayatımıza soktuğu yeni özelliklerden biri, azımsanamayacak sayıda insanın muzdarip olduğu bir problemin önüne geçmeyi amaçlıyor. Hareket eden bir araçta telefona bakarken midesi bulananlar için ortaya çıkarılan bu özellik, cihazlardaki hareket sensörlerini bulantıyı önleyici araçlara dönüştürüyor.

Özelliği nasıl açabileceğinizi içeriğimizin sonunda anlatacağız. Şimdi tam olarak nasıl çalıştığına geçelim.

Noktalar kullanılarak önüne geçmeye çalışılıyor.

Özelliği açtığınızda telefonunuzun veya tabletinizin ekranının yan kısmında hareket eden siyah noktalar görüyorsunuz. Aracın hareketi baz alınarak bu noktalar da yer değiştiriyor. Noktaların hareketi, ekranın içeriğine müdahale etmiyor tabii.

Bunu yaparak “duyusal çatışmanın” azalmasıyla beraber bulantının da ortaya çıkmaması amaçlanıyor.

Apple, özelliği şöyle açıklıyor:

"Ekranın kenarlarındaki animasyonlu noktalar, ana içeriğe müdahale etmeden duyusal çatışmayı azaltmaya yardımcı olmak için araç hareketindeki değişiklikleri temsil eder. iPhone ve iPad'de yerleşik sensörleri kullanan Vehicle Motion Cues, bir kullanıcının hareketli bir araçta olduğunu tanır ve buna göre yanıt verir. Bu özellik, iPhone'da otomatik olarak görünecek şekilde ayarlanabilir veya Denetim Merkezi'nde açılıp kapatılabilir.”

Özelliği açmak için:

Ayarlar > Erişebilirlik > Hareket > Taşıt Hareket Belirtilerini Göster seçeneğine dokunduktan sonra karşınıza çıkacak seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Otomatik’i seçerseniz iPhone, bir arabada ya da yoldaki başka bir taşıtta olduğunuzu anlar.

Daha detaylı bilgi için Apple’ın sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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