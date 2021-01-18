Apple Arcade Simgeleri, Apple Mağazalarında Sergileniyor

Resmi satış mağazalarını yenileyen Apple, ücretli oyun aboneliği Apple Arcade'deki yeni simgeleri göstermeye başladı. Mağazalarda yer alan ekranlara yansıtılan yeni simgeler, bu yıl animasyonlu bir tasarım yaklaşımı sergileneceğini gösteriyor. Ayrıca mağazalara giden tüketiciler, Apple Arcade oyunlarını da deneyimleyebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2019 yılında "Apple Arcade" olarak isimlendirdiği video oyun abonelik sistemini duyurmuştu. O gün bugündür pek çok mobil oyunsever tarafından kullanılan Apple Arcade, 2021 yılında yeniliklerle dolu olacak gibi görünüyor. Bunun nedeniyse şirketin satış mağazalarında yaptığı bir yenilik. Apple Store'lardaki ekranları güncelleyen şirket, yeni Apple Arcade simgelerini de sergilemeye başladı.

Apple'ın yeni simgeler, Apple Arcade abonelerine animasyonlu bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda Skate City, Crossy Road Castle ve WHAT THE GOLF? gibi popüler oyunlar, yeni simgeleriyle Apple mağazalarındaki yerlerini almış durumda. Ancak dünyanın dört bir yanındaki Apple mağazası pandemi nedeniyle kapalı olduğundan, yenilenen simgeleri görürseniz şanslısınız demektir.

Apple Arcade'deki bazı yeni simgeler işte böyle görünüyor

Bu arada eğer yeni simgeleri görebilirseniz, Apple Arcade deneyimini sahip olduğunuz iPhone'da da yaşayabilirsiniz. Şirket, sunduğu QR kodlarla bu oyunların demo sürümlerine erişilmesini mümkün kılıyor. Üstelik böylelikle Apple Arcade'in 2021 yılındaki simgelerini ve uygulamanın yeni temasını da deneme imkanı yakalamış olacaksınız.

Apple'ın resmi satış mağazalarında yaptığı değişiklik, bu hizmetin desteklediği aksesuarları da gösteriyor. Örneğin bir Apple mağazasına gittiğinizde, Dualshock 4, Razer Kishi , SteelSeries Nimbus + gibi üçüncü taraf oyun kumandaları ile Beats Solo Pro kulaklıkları da görebilirsiniz. Öte yandan, mağazalarda bu oyunların deneyimlenebildiğini de hatırlatmakta fayda var.