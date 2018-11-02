Apple, Artık Cihazlarının Satış Rakamlarını Paylaşmayacak

Apple, bundan sonraki süreçte iPhone, iPad ve Mac satışlarını hiçbir şekilde basınla paylaşmayacak.

iPhone satışlarının, Wall Street'in son çeyrekteki satış beklentilerinin altında kalması sonrası hiçbir Apple cihazıyla ilgili satış bilgisi paylaşılmayacağı öğrenildi. Apple'ın ekonomi departmanının başkanı Luca Maestri, perşembe günü yaptığı açıklamayla gelecek çeyrekten itibaren Apple satış rakamlarını değil, satışlardan elde edilen geliri paylaşacak. Halka arz edilmiş bir şirket olduğu için zaten bunu yapmak zorundalar.

Apple her ne kadar onlarca farklı ürün ve servis satışıyla her yönden gelir elde eden bir firma olsa da 'işlerin iyi gidip gitmediği' iPhone satışlarıyla ölçülüyor. Wall Street'in iPhone satış beklentilerinin altında kalınması, şirketin hisselerinde %4'lük ciddi bir düşüşe sebep olmuştu.

Maestri elbette yaptığı açıklamada bu tür bir gerekçe sunmadı. 90 günlük periyotlardaki cihaz satışlarının şirketin o dönemdeki başarısını temsil etmediğini düşündüklerini belirten Maestri, yeni dönemde sadece elde edilen gelire yöneleceklerinin altını çizdi.