Apple, Asimov’un Vakıf Serisinin Dizisini Çekecek

Bilim kurgu dünyasının en köklü eserlerinden birisi olan Isaac Asimov tarafından kaleme alınmış roman serisi Vakıf, Apple tarafından televizyon dizisi olarak uyarlanacak. Üstelik senaryo masasında Kara Şovalye ve Avatar 2 ile adını duyuran isimler var.

Bilim kurgu edebiyatının ölümsüz eserlerinden olan Isaac Asimov’un kaleminden çıkmış Vakıf serisi, bugüne kadar sinema filmlerine ve dizilere ilham kaynağı oldu. Hatta Vakıf romanından esinlenerek yazılan sayısız farklı bilim kurgu hikayesi bile var. Bu açıdan bakıldığında, edebiyatın en besleyici eserlerinden birisinin neden kendi filmi ya da dizisi olmadığını merak ediyor insan. Artık bu merak çok uzun sürmeyecek.

Blade, Batman Başlıyor, Kara Şovalye gibi filmleri kaleme alan David S. Goyer; Dünyalar Savaşı, Avatar 2 ile adını duyuran Josh Freidman, Asimov’un ölümsüz eserini ekrana uyarlayacak.

Vakıf serisi, birbiriyle bağlantılı toplam 7 kitaptan oluşan bir seridir. Bu uçsuz bucaksız hikayede, uçsuz bucaksız bir egemenlik olan Galaktik İmparatorluğun çöküşü anlatılır. Ardından gelen karanlık çağ, insan bilgisinin eşsiz yolculuğuyla birlikte anlatılır. Seride Vakıf adındaki bir oluşumun gelişimi merkeze oturur. Bu kuruluşun amacı uygarlığı yeniden tesis etmektir. İşte bu noktada insanoğlunun en dayanılmaz kusurlarından etkilenen destansı bir hikaye bizleri karşılar.

Eğer Vakıf serisini okumadıysanız ve bilim kurgu edebiyatına giriş yapmak istiyorsanız daha fazla beklemeyin. Apple bu işi ekrana taşımadan önce kitapları okumak, seyir zevkinizi fazlasıyla arttıracaktır.

Bu arada Isaac Asimov’un kızı Robyn Asimov da dizinin yapımcıları arasında bulunuyor.