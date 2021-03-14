ABD Patent ve Marka Ofisi geçtiğimiz Perşembe günü Apple'ın aldığı yeni patentleri açıkladı. Bu patentlere göre Amerikalı teknoloji devi bataryalar üzerinde önemli geliştirmeler yapacak.

Akıllı telefonlarımız daha fazlasını yapabilecek hale geldikçe daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de akıllı telefon üreticileri daha iyi bataryalar üretebilmek amacıyla daimi bir çaba gösterirler. Bu yıl da durum farklı değil.

ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple'ın yakın zamanda başvurusunu yaptığı üç yeni batarya teknolojisi patentini duyurdu. Bu patentlerden biri daha büyük bir bataryayı işaret ederken bir diğeri ise bataryaların ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

Çift elektrotlu patent

Apple'ın batarya patentine baktığımızda artı ve eksi elektrotlar olduğunu ve patentin, ABD Enerji Bakanlığı ile işbirliği içerisinde geliştirildiği göze çarpıyor. Yani ABD Enerji Bakanlığı bu patentin en azından belli bir yüzdesine sahip olacak.

Apple bu patentlerdeki teknolojileri hayata geçirdiğinde, batarya performansını arttırmak için ortalama voltajı yükselten bir kaplama kullanacak. Firma ve ABD Enerji Bakanlığı çalışanları, lityum iyon katot materyallerin bir arada kullanıldığı bir yüzey kaplaması geliştirdi. Bu kaplama, geleneksel alümina kaplamadan epey farklı.

Apple'a göre lantan ve titanyum içeren lityum iyon oksitlerinin kaplama olarak kullanılmasının belli avantajları var. Kobalt oksitten ya da alümina kaplamadan daha iyi performans gösteriyor ve daha uzun süre dayanıyor. Firma bu patenti iPhone, İpad, Apple Watch, Apple TV, Mac ve aksesuarlar için kullanmayı planlıyor.

Yeni batarya kasası

Apple ayrıca yeni bir batarya kasası için de patent aldı. Bu patent sayesinde firma, daha büyük bataryaları cihazların içindeki diğer bileşenlere zarar vermeden yerleştirebilecek. Bu patent ayrıca Apple'ın cihazlarındaki elektrik bağlantılarında değişiklikler yapabileceğini de gösteriyor.

Firmanın aldığı son batarya patenti de bataryalarda yaşanan şişme sorunlarına odaklanıyor. Bu teknoloji sayesinde Apple cihazların bataryasında yaşanan kısmi ve ufak çaplı şişmeler bile tespit edilebilecek.