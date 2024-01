2020 yılında yüzlerce milyon dolar ceza alan Apple, kullanıcılara ödemeleri yapmaya başlamış gibi görünüyor. Fakat biz çok da heveslenmeyelim.

2020 yılının sonlarına doğru geldiğimizde Apple’ın eski model iPhone’ları, gereksiz şekilde yavaşlamalarıyla karşımıza çıkıyordu. Gereksiz dememizin sebebi, bu yavaşlığın aniden ve kayda değer herhangi bir güncelleme olmadan yaşanıyor olmasıydı. iPhone 6 gibi modellerde görülen bu durum, toplulukta gittikçe büyüdü ve en sonunda Apple’ın telefonları kasıtlı yavaşlattığı ortaya çıkınca şirket mahkemelik oldu.

Söylemesi dile kolay olsa da Apple, birden fazla davada 500 milyon, 113 milyon ve 25 milyon dolarlık cezalar aldı. Ek olarak kullanıcılara da ödeme yapmasına karar verilmişti. Şimdiyse Apple, söz konusu ödemeleri yapmaya başladı.

Ödemeler bu ay yapılacak.

Ödeme miktarı değişse de MacRumors okuyucularından Ken Strand ve Michael Burkhardt, talep başına 92,17 dolar almış. Tabii herkesin bu ödemeyi almayacağını belirtmek gerek. Herkes demişken, maalesef ödemeler sadece ABD müşterileriyle sınırlı. Fakat ABD vatandaşı olsanız bile ödeme almanız oldukça zor.

Zira ilk etapta ödeme alabilmek için 2020’de bunu talep etmiş olmanız gerekiyor. Bunun dışında o dönem hangi iPhone’u kullandığınız ve hatta o iPhone’da hangi iOS sürümünün yüklü olduğu bile ödemeye uygun olup olmadığınızı etkiliyor.

21 Aralık 2017 tarihinden önce, içinde en aşağı iOS 10.2.1 yüklü olan iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE kullananlar veya yine 21 Aralık 2017 öncesinde iOS 11.2 veya daha yükseği yüklü olan iPhone 7 veya 7 Plus kullanıcıları, taleplerini vermiş olmaları şartıyla konuya dahil olabiliyor.

Buradan sonra da batarya ve performans doğruluğu tarafında Apple’ın daha şeffaf adımlar attığını görmüştük.

Konuyu 2020 yılında kaçırdıysanız aşağıdaki içeriklere göz atmayı unutmayın.