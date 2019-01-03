Apple, Bazı iPhone'larda iOS 13'ü Test Etmeye Başladı

Apple’ın yeni işletim sisteminin bazı telefonlarda Ekim 2018’den bu yana test edildiği öğrenildi.

Apple’ın bir sonraki işletim sisteminin dağıtılmasına daha aylar var ama firma şimdiden testlere başlamış durumda. Apple’ın internet sitesini düzenli olarak ziyaret eden iOS 13’lü Apple cihazlarının ziyaret geçmişleri aylar öncesine kadar gidiyor. iOS 13'ü test eden cihazların sayısında da son dönemde artış gözlemleniyor.

iPhone ve iPad’lerde şu anda kullanılan iOS 12 işletim sisteminin yerini alacak olan yeni yazılımla beraber dosya sistemi yenilenecek. Ayrıca iOS 12 için yetişmeyen özellikler de bu versiyonda olacak. Apple’ın daha önce açıkladığı bazı özellikler, hata düzeltmeleri ve optimizasyon süreçleri nedeniyle henüz son kullanıcılara sunulabilmiş değil.

Özellikle iPad kullanıcılarını mutlu etmesi beklenen yeni iOS versiyonunda, uygulamaları sekmelerde açma, ekranı bölerek çoklu işlem yapma desteği gibi çeşitli özelliklerin de olması bekleniyor. MacOS için gelmiş olan karanlık modun iOS’a da gelmesi bekleniyor.

Şimdilik iOs 13 hakkındaki bilgilerimiz bu kadar. iOS 13’ün ne zaman çıkacağının Mayıs 2019'da yapılacak olan Apple WWDC’de açıklanması bekleniyor.