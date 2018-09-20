Apple, Beta Kullanıcıları İçin iOS 12.1'i Kullanıma Sundu

Apple bugün halka açık beta test grubu kullanıcılarına iOS 12.1'in betasını dağıtmaya başladı. Bu ise iOS 12'nin tam sürümünün kullanınıma sunulmasından 3 gün sonraya tekabül ediyor.

Apple'ın beta test programına kaydolmuş kullanıcılar, iOS cihazlarında doğru ve geçerli sertifikayı yükledikten sonra iOS 12.1 beta güncellemesini OTA vasıtasıyla alabilirler. Apple'ın iOS, macOS ve tvOS betalarına erişim sağlayan Beta test programına katılmak isteyenler ise ilgili web sitesine girip kaydolabilirler.

iOS 12.1 güncellemesi, iOS 12'nin beta sürümlerinde önce eklenip sonradan çıkarılan Grup FaceTime'ı özelliğini geri getiriyor. Apple'ın bu özelliği en başta kaldırmasının temel nedeni, üzerinde daha fazla çalışma gerektirmesiydi. Şirket, Grup FaceTime'ı geri getireceğine dair söz vermişti. Bu sözünde de durmuşa benziyor.

Grup FaceTime; iPhone, iPad ve Mac'lerde 32 kişiye kadar aynı anda grup görüşmesi yapmaya izin verecek. Aramalar ayrıca bir Apple Watch veya bir HomePod kullanılarak -sadece sesli olmak kaydıyla- yanıtlanabilecek.

Apple'ın, eSIM desteği ve EKG işlevi ve uygulaması da dahil olmak üzere gelecekteki betalara yeni özellikler ekleyeceğini düşünüyoruz. Fakat bunlar 12.1 güncellemesinde mevcut değil. Sonbaharda çıkması için söz verilen yeni emojiler de bulunmamakta.