Apple, sanatçıların hayranlarıyla daha yakın etkileşim kurması amacıyla geliştirdiği Connect özelliğini bir türlü popülerleşmediği için müzik servisinden kaldırıyor.

Apple, WWDC 2015’te Apple Music’i tanıtırken, servisin en önemli bileşenlerinden biri olarak Connect özelliğini de tanıtmıştı. SoundCloud ile Twitter melezi bir özellik olan Connect, sanatçıların kliplerine ait kamera arkası görüntülerini, demo kayıtlarını, alternatif şarkı sözlerini ya da daha fazlasını paylaşarak hayranları ile yakın iletişim kurabilecekleri bir platform olarak tanıtılmıştı.

Connect, kağıt üstünde oldukça faydalı bir özellik gibi görünse de sanatçılar, daha geniş bir hayran kitlesi ile ‘yakınlaşmak’ için Twitter ve Instagram’ı kullanmayı tercih etti. Bu durum Apple’ın, müzik servisinin iç sosyal medyası olmasını hayal ettiği Connect’in hiçbir zaman beklenilen popülerliğe ulaşamamasına neden oldu. Sonuç olarak da Apple, Connect özelliğinin yakında kapatılacağını açıkladı.

Apple Music Connect, Mayıs 2019’a kadar müzik servisindeki konumunu korumaya devam edecek. Ancak bugünden itibaren sanatçılar yeni bir Connect gönderisi paylaşamayacaklar. Bu da demek oluyor ki Connect ile takip ettiği sanatçının gönderilerini düzenli olarak takip eden kullanıcıların eski gönderilere son bir kez göz atabilemesi için önünde birkaç ay bulunuyor. Apple, Mayıs ayında yayınlayacağı güncelleme ile Connect özelliğini uygulamadan tamamen kaldıracak.