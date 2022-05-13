Apple'ın Uzay Ağı Projesi Üzerinde Çalıştığı İddia Edildi

Apple'ın iPhone'lar için gizli gizli bir 'uzay ağı' projesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Buna göre teknoloji devinin, Globalstar ile ortaklık kurduğu öze sürülüyor.

Uydu operatörü Globalstar, isimsiz bir ‘potansiyel müşterinin’ 13 yeni uydu satın almak için 300 milyon dolardan fazla para harcadığını duyurmasının üzerinden aylar geçtikten sonra bu hafta, “büyük, küresel bir müşteri” ile yeni bir iletişim ağı kurmak üzere anlaştıklarını bildirdi. Bu anlaşmanın duyurulmasının ardındansa söz konusu müşterinin kim olabileceğine ve anlaşmanın içeriğine dair dedikodular havada uçuşmaya başladı.

Bu dedikodulardan en çok dikkat çeken ve öne çıkanı ise, anlaşmanın diğer tarafında teknoloji devi Apple olduğu yönündeydi. Analistlere göre Apple'ın, gelecekte iPhone’a uydu bağlantısı sağlamak amacıyla Globalstar’dan faydalanmayı amaçlaması söz konusu olabilir.

Gizemli müşteri, potansiyel hizmetin değerlendirilmesi için 430 milyon doları gözden çıkardı

Konuya dair yaptığı bir açıklamada Globalstar, belirli varlıklarını ve kapasitelerini kullanan potansiyel bir hizmetin değerlendirilmesiyle ilişkili olarak 2020 yılından beri bu müşteriyle çalışmakta olduğunu belirtiyor. Daha önce ortaya çıkan detaylar ise, Globalstar’la anlaşma yapan şirketin Apple olduğunu oldukça destekliyor.

2021 yılında Bloomberg News, Apple’ın mobil cihazlarına uydu özellikle iletişim eklemeyi planladığını iddia eden bazı anonim kaynaklara atıfta bulunmuştu. Buna ek olarak; bu potansiyel hizmetin ‘değerlendirilmesi’ için şimdiden 430 milyon dolar gibi ciddi bir miktarı gözden çıkarmış olduğu gerçeği, söz konusu müşterinin oldukça büyük bir ‘cüzdanı’ olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan anlaşmanın taraflardan birisinin Globalstar olması da kendi içinde oldukça tuhaf olarak öne çıkıyor. Son on yıl içerisinde 1,5 milyar dolardan fazla kaybeden Globalstar’ın pek başarılı bir uydu şirketi olduğu söylenemez açıkçası. Öte yandan şirketin özel elektromanyetik gayrimenkulünün, karasal kullanımlar için ayrılmış frekansların yakınında yer alması; her ne kadar buradan para kazanmaya yönelik çalışmalar daha önce birtakım engellerle karşılamış olsa da, teoride hala değerli olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Uydu bağlantısı, karasal ağların kapsama alanı dışındayken oldukça faydalı olabilir

Konuya dair açıklamada bulunan Quilty Analytics'te kıdemli bir analist olan Caleb Henry ise, uygun fiyatlı cep telefonlarını hem baz istasyonlarına hem de uydulara sorunsuz bir şekilde bağlamayı vadetmesi sebebiyle uzay endüstrisindeki herkesin gözlerinin şu anda buraya çevrilmiş olduğunu ifade ediyor.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin çoğunda güvenilir hücre kapsama alanı bulunurken; uydu bağlantısı, kırsal alanlarda veya seyahat halindeyken oldukça faydalı olabilir gibi duruyor. Uydu operatörleri, çok daha büyük karasal iletişim pazarına girmek için fırsat kovalarken; AST SpaceMobile ve Lynx gibi diğer şirketler de cep telefonlarını uydu ağlarına bağlamak için kendi planları üzerinde çalışıyor.

Bu tarz uygulamalar, bir kullanıcının karasal ağların erişiminin ötesine geçtiği durumlarda acil durum mesajları, konum takibi veya normal metin mesajları için geçerli olabilir. Ancak Globalstar'ın mevcut uydu ağını göz önünde bulunduracak olursak, aynı bant genişliğinin telefon görüşmeleri için de geçerli olmasını beklemek biraz saçma olabilir.